Ana Iorga a lansat in urma cu cinci ani Buyer Brain, compania care “aduce stiinta in marketing”, asa cum ii place fondatoarei sa defineasca obiectul activitatii ei. Mai exact, Buyer Brain analizeaza modul in care consumatorii reactioneaza la anumite elemente de comunicare venite din partea brandurilor. Ana Iorga a discutat in emisiunea Profesionistii in Retail despre cum pot folosi retailerii acest instrument de cercetare in relatia cu consumatorii.

Cand Buyer Brain a aparut pe piata locala, in 2012, reactiile au fost foarte diferite, isi aminte Ana Iorga, fiind impartite intre feedback-uri pozitive si manipulare.

“Lumea nu stia nimic despre aceasta activitate. Cand am lansat reactiile au fost foarte diferite, de la pozitiv la ideea de manipulare, de cat rau le vom face noi consumatorilor. Mie imi place sa spun ca aducem stiinta in marketing, o zona mai relaxata in ceea ce priveste conceptele. Suntem atenti in abordarea stiintifica in realizarea studiilor. Nu suntem in extrema de manipulare pentru ca din fericire nu putem citi mintea consumatorilor, nu putem afla ce ganduri sunt. Noi cand facem cercetarea ne dam seama daca acel consumator este atras de un anumit element din comunicare, insa nu putem sti de ce. Trebuie sa testam sa vedem de ce respinge anumite elemente din comunicare”, spune Ana Iorga.

Primul client cu care a lucrat a fost un antreprenor roman, care se ocupa cu productia de miere si care dorea sa “isi cunoasca mai bine consumatorii”.

“Am testat ambalajul si perceptia in piata, vroiau sa atinga consumatorii mai tineri. Ne-am dat seama ca exista diferente intre ceea ce spun oamenii si cee ace gandesc. De multe ori ei spun anumite lucruri care dau bine, insa ei nu sunt convinsi sau nu le pasa in realitate. Acum in principiu multinationalele sunt cele care comanda astfel de studii intrucat sunt manageri straini care sunt mai deschisi decat cei romani, care au auzit de aceste instrumente sau care le-au si folosit”, adauga fondatoarea Buyer Brain.