Cifra de afaceri a companiei Agricola International atinge, dupa trei luni, circa 95,3 mil lei, in stationare comparativ cu anul trecut, vanzarile de carne de pasare mentinandu-se la 10.900 tone.

“Suntem consecventi in ce priveste vanzarile de carne de pui, 10 % din totalul acestora fiind reprezentat de Puiul Fericit, Puiul Fermierului, gama Usor de Gatit, produse pe care dorim sa le crestem in acest an“, a aratat Grigore Horoi, presedintele Agricola Bacau.

De asemenea, cifra de afaceri a companiei Salbac a crescut in primul trimestru cu 12%, ajungand la 25,3 mil lei, in conditiile in care au crescut cu acelasi procent, 12%, vanzarile atat la grupa salamurilor crud-uscate, cat si la preparatele fiert-afumate.

Categoria semipreparate si produse de tip ready-meal, obtinute la fabrica Europrod, a inregistrat in primul trimestru o crestere a cifrei de afaceri de 22% (9,140 mil. lei) fata de primele trei luni ale anului trecut. „Vorbim in continuare de o revigorare a pietei acestei categorii si de cresterea exporturilor”, arata presedintele Agricola Bacau.

Si la categoria oua pentru consum, produse la Avicola Lumina-Constanta, cifra de afaceri inregistrata este cu 26% mai mare decat anul trecut (9,7 mil. lei). In primele trei luni din 2017 au fost vandute 16,2 mil. oua proaspete, cu un pret mediu in revenire cu 17% fata de pretul inregistrat anul trecut pe vremea aceasta, date fiind importurile masive la acest produs, in special din Polonia.

Pe de alta parte, compania Agricola Magazine a inregistrat in primul trimestru 2017 o cifra de afaceri de 5,912 mil. lei, in scadere cu 12%, reteaua de magazine diminuandu-se in aceasta perioada cu 3 unitati, ajungand la 32 magazine.