"5 To Go este derivat dintr-un spatiu in Piata Lahovari si nu stiam ce sa fac cu el. A fost un restaurant. Am continuat si cu restaurantul, dar acolo am avut o anexa si mi-am dorit sa fac altceva, am venit cu cafea, cu ceai, cu prajituri si dupa mai multe chestii ratate am hotarat sa merg in zona de cafea. Si atunci am conceput 5 To Go", spune Radu Savopol, fondatorul business-ului.

In Romania existau la vremea respectiva destul de multe coffee shop-uri, dar de nisa: cafea de specialitate, de origini, dar nu era un lant de cafenele.

"Pentru un business pe repede-inainte, 5 lei este pretul mediu pentru o cafea, pret fix pentru rapiditate si simplitate, daca ai 5 lei in buzunar stii ca poti sa iti iei orice din magazinul respectiv. Este o intreaga filosofie zona de pret fix si sunt multe componente in spate si cifre. Nu sunt alte locuri cu cafea cu pret fix. Suntem singuri si la ora asta", mentioneaza antreprenorul.

Efectul scaderii TVA: "acum ne permite sa avem si chirii intre 500 si 800 euro"

In decembrie 2014, Savopol a pus pe hartie conceptul de pret fix, de 5 lei, si numele companiei, iar in ianuarie 2015 a deschis prima unitate. Apoi, in urmatoarele 4 luni au fost deschise doua noi unitati. Investitia este de 10.000 euro/unitate, care are in general intre 6 si 10 metri patrati. Conceptul se regaseste si in Israel, Anglia, Franta si America.

"Dupa care in mai-iunie au scazut TVA de la 24% la 19% si atunci a devenit interesant business-ul, s-a schimbat total ca cifra, ca profit si am demarat sistemul de francizare. Fara scaderea TVA era mai greu, pentru ca nu stiu daca ne-am fi permis, daca business-ul initial a fost gandit pe chirii intre 100 si 500 euro. Acum ne permite sa avem si chirii intre 500 si 800 de euro”, spune Radu Sevapol.

Astfel, 5 To Go a inceput sa apara in tot mai multe locuri in Bucuresti si in cateva orase din tara si sa devina practic cel mai mare lant de cafenele, cu 36 de unitati in Bucuresti si 7 in Iasi, Constanta, Cluj Napoca, Pitesti si Craiova, din care peste 30 in regim de franciza.

Unitatile sunt amenajate pe o suprafata intre 6 si 10 metri patrati, insa "nu conteaza marimea, conteaza amplasarea", tine sa sublinieze antreprenor, fapt pentru care alege cu grija locul in care sa fie deschise cafenelele, in principiu unde exista un trafic mare.

Oamenii nu isi mai doresc sa bea jumatate de litru de lapte cu cafea.

Spre exemplu, o unitate din statia de autobuz de langa Academia de Studii Economice are un numar de 300 de bonuri pe zi, este o locatie destul de buna, cu o medie intre 400 si 600 de euro pe zi pe incasari. In general, o unitate are o cifra de afaceri intre 30.000 si 150.000 euro pe an, in functie de marime si plasare.

"Oamenii incep sa aprecieze produsele pe baza de cafea si nu isi mai doresc sa bea jumatate de litru de lapte cu cafea. Incercam sa facem o educatie a clientilor si sa ii ducem in zona de cafea, espresso, espresso lung, cappuccino. Incercam sa vindem produse care sunt mult mai profitabile", spune Radu Savopol.

In unitatile 5 To Go cafeaua este importata din Italia, iar 80% din produsele din meniu sunt pe baza de lapte. Pe langa cafea, unitatile vand apa, sucuri, sandvisuri.

Radu Savopol spune ca intreg grupul a incheiat 2016 cu o cifra de afaceri de 1,2 milioane euro si estimeaza ca in acest a va ajunge la 2 milioane euro. De asemenea, el si-a propus sa deschida pana la 100 de locatii 5 To Go, in regim de franciza, pana la finalul anului 2018.

Recent, Radu Savopol a deschis Dialogue Social Bar, un local care ii apartine si in care a investit 50.000 de euro. Unitatea, de 110 mp, se afla la parterul unui centru de afaceri si este gandita pentru francizare.