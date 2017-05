Alan Clark, scotianul care a venit in Romania pentru prima oara in urma cu mai bine de 16 ani, a investit in 2012 intr-o afacere cu cidru, o bautura putin cunoscuta pe plan local la momentul respectiv, dar care acum ii aduce anual incasari de 50.000 de euro, cifra care se va dubla dupa sezonul 2017.

Dupa ce a lucrat timp de 20 de ani in corporatii, precum Unilver, Alan Clark a venit in Romania la invitatia unui prieten francez cu scopul de a infiinta aici o firma specializata in consultanta. A urmat insa o perioada (2005-2011) in care a lucrat ca expert full-time in proiecte pe fonduri europene. In 2012 chiar el insusi a depus documentatia pentru a obtine finantare europeana si pentru a-si transforma o pasiune din timpul liber intr-un business.

“Prima oara am gustat cidrul in Franta. In 2011-2012 nu exista cidru in Romania, am stiut cu ce mere puteam face si stiam ca exista public ce ar putea sa fie interesat de produs. In 2012 am facut un proiect pe fonduri europene, insa nu a obtinut finantarea, a mers incet, s-a oprit in 2013. Am apelat la fonduri private. Initial, pentru proiectul pe fonduri europene am cheltuit 100.000 de euro, am achizitionat terenul, am renovat o hala, am cumparat utilaje. In total, cred ca vorbim de 700.000 de euro”, a spus Alan Clark, in emisiunea Profesionistii in Retail.

Daca initial folosea productia de mere din propria livada cu 30 de pomi, ulterior antreprenorul a incheiat parteneriate cu 8-10 producatori din zona Campulung, Arges, de la care colecteaza cantitatea necesara. Spre exemplu, daca la inceput a produs 70.000 de litri de cidru Clark’s, insemnand 120 de tone de mere necesare, anul trecut cantitatea a ajuns la 220.000 de litri din aceasta bautura.

In prezent, cidrul Clark’s este distribuit in retelele de retail precum Lidl sau in centre comerciale precum Baneasa Shopping City, AFI Palace Cotroceni sau Mega Mall din Bucuresti, respectiv magazine specializate si 25-30 de baruri. La nivel national, Clark’s ajunge in orase precum Iasi, Brasov, Cluj, Oradea sau Timisoara, planurile vizand extinderea in acest sezon si in alte orase din tara.