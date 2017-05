L’Oreal Romania deschide trei noi magazine proprii dintre care doua pentru brandul Kiehl’s in Cluj-Napoca si in Iasi si unul sub brandul NYX Professional Make-up in Baneasa Shopping City.

Deschis in Iulius Mall cu o suprafata totala de 40 metri patrati, magazinul Kiehl’s din Cluj-Napoca reprezinta primul punct de vanzare al brandului in afara Bucurestiului. Expansiunea catre consumatorii din afara capitalei va continua cu deschiderea magazinului Kiehl’s din Iasi, la sfarsitul lunii mai. Kiehl’s a intrat pe piata din Romania in 2015 si, pana de curand, a avut doua magazine in Bucuresti, in Baneasa Shopping Mall si Afi Palace Cotroceni.

Magazinul NYX Professional Make-Up deschis in Baneasa Shopping Mall este cel de-al treilea magazin al brandului, la doar un an de la lansarea in Romania.

“Lumea din jurul nostru se schimba intr-un ritm alert, ceea ce se reflecta si in business-ul nostru. Printre schimbarile care au un impact asupra afacerii se numara nasterea unei noi generatii de consumatori de machiaj, poluarea si schimbarile climatice care influenteaza ritualul personal de ingrijire sau dezvoltarea clasei mijlocii, care influenteaza dinamica brandurilor. In acest context, intelegerea consumatorilor, construirea unei relatii directe cu ei sunt aspecte foarte importante care ajuta la construirea unei relatii sincere si de lunga durata si, in consecinta, asigura cresterea”, spune Gilles Antoine, Country General Manager L’Oreal Romania.

„Piata produselor de machiaj a avut o crestere foarte dinamica in 2016 si ne asteptam ca aceasta sa continue si in acest an. O parte a cresterii se datoreaza nasterii unei noi generatii de consumatori de machiaj, care cunosc si inteleg foarte bine produsele si le folosesc pentru a-si exprima personalitatea”, a declarat Demet Kesisoglu, Director General al Diviziei de Produse de Larg Consum, L’Oreal Romania.

L’Oreal Romania a intrat pe piata magazinelor de brand in mai 2015, prin deschiderea Kiehl’s in Afi palace Cotroceni. Incepand cu finalul lunii mai, compania va administra sapte magazine, in Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta si Iasi, iar pentru 2017 isi propune o crestere afacerii peste media pietei.

Cu portofoliul sau international unic de 32 branduri diverse si complementare si cu o vechime de peste 105 ani in industria cosmeticelor, Grupul L’Oreal a generat vanzari insumate la 25,26 miliarde euro in 2015 si are 82.900 angajati in intreaga lume.