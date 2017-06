Cat va costa de fapt sa retastati documentele pe care le primiti in forma tiparita sau in format PDF, dar pe care trebuie sa le transformati in fisiere Word pentru a le putea utiliza? La prima vedere pare (gresit) o problema minora. Insa in urma unui studiu foarte meticulos efectuat printre organizatii dintre cele mai diverse, am constatat ca ,,problema minora" este, de fapt, mare. Foarte mare.

Vorbim de o risipa anuala de 250-500 de ore de lucru la o organizatie cu 50 de angajati de birou. La nivelul salariilor din Romania, acest lucru Inseamna aproximativ 8000 pe an. Opt mii de euro pentru o organizatie cu 50 de angajati! Si daca organizatia Dvs. are 300-500 de angajati, cum este cazul a numeroase organizatii publice? Faceti singur calculul.

In cadrul organizatiilor guvernamentale, lucrul cu documentele tiparite ramane unul dintre cei mai importanti factori care determina productivitatea scazuta a birourilor. Necesitatea de a retasta informatiile din documentele tiparite nu este doar o evidenta risipa de bani. Este o problema grava in fluxul de lucru, care sporeste riscul de greseli si Incetineste operatiunile societatii. Afacerile se muta din ce mai mult in spatiul digital si, pentru a ramane competitive, societatile trebuie sa-si alinieze procesele interne de prelucrare a documentelor la aceasta tendinta. Aplicatiile de recunoastere optica a caracterelor (sau, prescurtat, OCR) sunt concepute special in acest scop. Acum puteti transforma orice document tiparit in formatul electronic dorit, de exemplu Word, Excel, PowerPoint sau altul.

Un studiu efectuat de unul dintre liderii de pe piata OCR, societatea ABBYY, a confirmat faptul ca aplicatiile profesionale de recunoastere a textelor pot realiza retastarea necesara de 100 de ori mai rapid decat un dactilograf profesionist. ABBYY FineReader 14 este cea mai noua versiune a aplicatiei OCR dezvoltata de aceasta societate, o aplicatie care a ajutat sute de societati romanesti sa economiseasca bani si sa-si eficientizeze procesele. Pe langa transformarea versiunii scanate sau fotografiate a documentelor in formate editabile MS Office, FineReader 14 este un editor PDF complet, care face posibila editarea textelor si imaginilor din fisierele PDF, combinarea, divizarea sau rotirea paginilor, adaugarea de comentarii si transformarea fisierelor PDF in alte formate. In prezent, aplicatiile OCR si PDF moderne precum FineReader 14 sunt cu adevarat prietenoase si usor de utilizat. Este un tip de aplicatie pe care oricine o poate instala pe calculator si utiliza imediat.

Nu conteaza cu ce problema se confrunta organizatia Dvs., digitalizarea arhivei sau doar o necesitate ocazionala de a transforma documente tiparite sau fisiere PDF, ABBYY FineReader va va ajuta sa economisiti o gramada de timp si mii de euro. Descarcati versiunea de proba gratuita pentru a va convinge singur ca prelucrarea documentelor poate fi o activitate confortabila.