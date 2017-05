Philip Morris Trading intra in retail prin deschiderea primului magazin IQOS din Romania, in cadrul Platinia Mall Cluj, urmand ca acest concept sa fie extins la nivel national, au explicat pentru wall-street.ro reprezentantii producatorului de tigarete.

„Magazinul are aproape 70 de mp si un design minimalist, inspirat de elemente din natura si de tehnologie. Pe langa zona de comercializare a produselor, exista si o zona de relaxare si socializare, unde clientii pot testa produsul si beneficia de asistenta personalizata. In magazin sunt integrate si foarte multe elemente tech, care ii vor ajuta pe clienti sa interactioneze intr-un mod creativ cu universul IQOS”, spun oficialii Philip Morris Trading.

Conceptul de magazin va fi extins si in marile orase din tara in perioada urmatoare.

Anul trecut, Philip Morris a ales Romania pentru lansarea IQOS, un dispozitiv care reprezinta un hibrid intre tigarile electronice si cele traditionale si care este conceput pentru a reduce efectele nocive ale fumatului. Mai mult, dispozitivul poate fi folosit si in spatiile inchise.

Compania a alocat 300 de oameni de stiinta din centrele de cercetare din Neuchatel (Elvetia) si Singapore, opt ani de cercetare si investitii de trei miliarde de dolari pentru acest proiect. Dispozitivul a fost lansat prima data in 2014 in Japonia, acolo unde producatorul are deja o cota de piata de 2,4%, dupa care au urmat Italia, Elvetia si Romania.

IQOS se diferentiaza de oferta actuala prin faptul ca in loc sa arda tutunul il incalzeste la 300 de grade, livrand acelasi nivel de nicotina. Reduce in schimb celelalte componente nocive din fumul de tigara cu pana la 95%, potrivit datelor companiei.

Un sfert dintre adultii din Romania se declara fumatori, iar patru din zece au incercat sa renunte la acest obicei in ultimul an.

“Consumatorii romani se uita la imagine, inovatie, urmeaza trendurile internationale. De aceea am lansat iQOS aici. Un numar semnificativ de consumatori au trecut definitiv la acest dispozitiv, la nivel national avem in jur de 10.000. (…) Ambitia noastra este sa transformam toti fumatorii catre dispozitive de tipul iQOS, deci ambitia noastra este nelimitata. Intrebarea care apare este in cati ani se va intampla acest lucru. Vom lansa si alte dispositive de tipul smoke-free odata ce vor fi gata, ele fiind realizate pe cele patru platforme pe care le detinem”, a precizat Branislav Bibic CEO-ul Philip Morris, intr-un interviu pentru Wall-Street PRO.

Grupul american Philip Morris International este prezent pe plan local din 1993, cinci ani mai tarziu incepandu-si productia in urma unei investitii de 100 mil. dolari in fabrica din Otopeni, judetul Ilfov. Philip Morris International este prezent in Romania prin doua companii: Philip Morris Trading (platforma de distributie) si Philip Morris Romania (fabrica de tigarete). Pana in acest moment, investitia in fabrica din Otopeni, in anul 2001, se ridica la aproximativ 139 mil. dolari. Cifra de afaceri cumulata a celor doua companii a fost in 2015 de peste 2,4 mld. lei.

Sursa foto: Shutterstock