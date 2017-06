Grupul francez L’Oreal este in „discutii exclusive” cu firma de cosmetice Natura Cosmeticos, din Brazilia, pentru vanzarea The Body Shop, anunta BBC .

Reprezentantii L’Oreal au declarat ca Natura a inaintat o oferta „ferma”, evaluand The Body Shop la un miliard de euro. La inceputul acestui an, L’Oreal anunta ca intentioneaza sa regandeasca strategia pentru lantul The Body Shop, pe care l-a achizitionat in 2006 pentru 741 mil. euro.

„Sunt fericit sa anunt ca Natura este o posibila noua <<casa>> pentru The Body Shop”, a afirmat Jean-Paul Agon, presedinte si CEO al L’Oreal.

Alte companii interesate de preluarea The Body Shop au fost fondul de investitii CVC si chinezii de la Fosun.

Vanzarile The Body Shop au scazut anul trecut cu 4,8%, in timp ce profitul s-a contractat cu 3,7%, cu mult in urma cresterilor de doua cifre obtinute de alte branduri ale L’Oreal.

Natura Cosmeticos este unul dintre cei mai importanti jucatori din industria de profil din Brazilia, compania fiind activa in sapte tari din America de Sud si in Franta.

In Romania, magazinele The Body Shop sunt operate de catre compania Ginkgo Romania, care a afisat anul trecut o cifra de afaceri neta de 5,6 milioane lei si pierderi de 171.984 lei, potrivit datelor furnizate de Ministerul Finantelor. Brandul a intrat pe piata locala in 1999.

Sursa foto: Shutterstock