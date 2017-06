Noul centru de analize dispune de trei laboratoare pentru produse petroliere, la care se adauga un laborator de ape-mediu. In cadrul centrului de analize de la rafinaria Petrobrazi, se testeaza in permanenta cei mai importanti parametri de calitate ai carburantilor.

"Benzina si motorina reprezinta de fapt amestecuri formate din sute de tipuri de hidrocarburi si zeci de alti compusi, dupa retete precise. Din fericire, Romania nu are o problema cu calitatea carburantilor. Insa, pentru a ajunge la acest nivel de calitate, in spate este multa munca, sunt investitii de miliarde de euro si laboratoare, ca acesta, in care se fac mii de analize pentru a verifica produsele care ies din rafinarie", declara NEil Anthony Morgan, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea Downstream Oil.

Cei mai importanti parametri de calitate ai carburantilor sunt verificati in cadrul laboratoarelor; cum ar fi cifra octanica in cazul benzinei, respectiv cifra cetanica in cazul motorinei. Acesti parametri sunt cei care indica puterea pe care o transmit respectivii carburanti motorului. Pentru testarea puterii carburantilor se folosesc analizele Research ale cifrei octanice, care se bazeaza pe evaluarea parametrilor de detonare a benzinei fata de o substanta etalon. De asemenea, in cadrul centrului se efectueaza si teste ale cifrei octanice tip motor, care o testeaza benzina in conditii mai aproape de cele din realitate, precizeaza reprezentantii companiei in comunicatul emis.

Alte teste de calitate a carburatilor efectuate in cadrul laboratoarelor vizeaza verificare continutului de apa, continutului de sulf si alte metale, gume sau temperatura de filtrabilitate a motorinei- care arata temperaturile minime pana la care motoarele diesel vor functiona fara nici o problema. Circa 150.000 de teste de laborator se efectueaza anual in centrul de analize de la Petrobrazi.

Dupa privatizare (2005-2016), investitiile la rafinaria Petrobrazi au insumat 1,2 miliarde euro, din care circa 600 milioane euro au fost investiti pentru programul de modernizare care s-a desfasurat in perioada 2010-2014. Cu o capacitate de rafinare de 4,5 mil. tone anual, Petrobrazi poate procesa intreaga productie de titei a OMV Petrom.

