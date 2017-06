Gigantul american Procter & Gamble resimte nevoia de specialisti in Urlati, loc unde detine o fabrica de produse pentru ingrijirea parului, si continua initiativele pentru sustinerea invatamantului profesional in zona. Astfel, dupa ce in 2013 a initiat formarea unei clase de scoala profesionala pentru electronisti, zilele acestea a demarat, in parteneriat cu Habitat for Humanity, constructia unei cladiri in care elevii sa invete in cei trei ani de studiu.

In urma cu patru ani, P&G impreuna cu Liceului Teoretic "Brancoveanu Voda" din Urlati au avut initiativa de a infiinta o clasa de scoala profesionala in care elevii se pot specializa in meseria de electronist-automatist. Scoala Tehnica din cadrul Liceului Teoretic "Brancoveanu Voda" se adreseaza elevilor din clasele a VIII-a si a IX-a, care anterior infiintarii acesteia erau nevoiti sa se deplaseze in cel mai apropiat oras din zona, la Ploiesti.

"Am identificat un deficit de talente in aceasta zona, unde nu reusim sa gasim electronisti cu expertiza de care avem nevoie. Astfel, ne-am dus la scoala cu propunerea de a infiinta o clasa cu profil tehnic, scoala a fost de acord si am colaborat cu autoritatile pentru alinierea curricumului. Noi le-am pus la dispozitie materialele de lucru si clasa in care au invatat initial", a explicat Christopher Jones, directorul fabricii din Urlati.

Profesorii care predau sunt cadre didactice ale Liceului Teoretic "Brancoveanu Voda".

In primii patru ani, elevii clasei cu profil tehnic au invatat intr-un spatiu improvizat in afara liceului, care nu dispunea de o sala de clasa, insa zilele acestea, din fondurile P&G si Habitat for Humanity, a inceput constructia noii sali de clasa, intr-o cladire distincta, din apropierea liceului.

Noua sala de clasa va fi inaugurata in septembrie, astfel incat elevii sa poata beneficia de conditiile de studiu moderne odata cu inceperea noului an scolar. Elevii vor avea si o programa scolara imbunatatita, precum si cu oportunitati de pregatire tehnica si practica in cadrul fabricii din Urlati.

"Investitiile in acest proiect se deruleaza pe etape. Cel mai probabil, investitia in constructia clasei se va ridica la 20.000-50.000 de dolari, insa bugetul total pentru acest proiect, unde suntem parteneri cu Habitat for Humanity, cred ca se ridica la 100.000 de dolari", a explicat Eleni Papadimitriou, manager comunicare P&G.

Compania ii angajeaza pe absolventi

Pentru ca pe langa investitiile in dezvoltarea comunitatii din zona Urlati, P&G isi propune sa formeze astfel o baza de candidati pentru joburile pe care le are disponibile, dupa ce prima generatie de 20 de electronisti a absolvit, sapte dintre acestia au fost recrutati sa lucreze in fabrica.

Cu un business de aproape 300 mil. euro la nivelul lui 2015, Procter&Gamble detine in Romania fabrica de sampoane si balsamuri de la Urlati, unde sunt produse brandurile Head&Shoulders, Pantene, Blendex, Shamtu si Rejoice. 90% din productie este exportata in 40 de tari, cele mai mari piete de desfacere fiind Turcia si Rusia. Fabrica are 300 de angajati si produce 65.000 de tone de sampon si balsam pe an. Investitiile realizate de companie de la deschiderea unitatii in 2010 depasesc 100 de milioane de dolari, aceasta fiind si cea mai buna fabrica a P&G din punct de vedere al calitatii din Europa.