Vanzarile grupului Romaqua, companie romaneasca ce detine brandurile Borsesc, Aquatique, Stanceni, Giusto, Albacher, Dorfer si Muhlbacher, au crescut in prima jumatate a anului 2017 cu 10% fata de anul anterior, a declarat Radu Lazaroiu, director general Romaqua. Acesta a adaugat ca, in sezonul cald, vanzarile de apa minerala cresc cu pana la 20%, in timp ce bauturile alcoolice inregistreaza cresteri de pana la 40%.