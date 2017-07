Noul restaurant KFC din Bucuresti are o capacitate de circa 160 de locuri, inclusiv terasa, si va fi deschis non-stop.

"Inca de la lansarea primului restaurant KFC in Romania, obiectivul nostru a fost sa ajungem cat mai aproape de consumatori. Deschiderea noii locatii ne confirma ca romanii iubesc KFC, numarul clientilor nostri fiind in crestere de la an la an. Piata Iancului, zona in care am ales sa deschidem noua unitate de tip Drive Thru, este foarte accesibila si traficata, de aceea suntem convinsi ca va deveni alegerea perfecta pentru locuitorii din imprejurimi si nu numai. Designul aparte este, de asemenea, un alt avantaj al noii locatii care va fi cu siguranta un punct de atractie pentru consumatori", a declarat Monica Eftimie, Chief Marketing Officer KFC Romania.

Odata cu deschiderea noului restaurant KFC au fost create peste 50 de locuri de munca care ofera beneficii diverse noilor angajati, printre care posibilitatea de a obtine un post fara experienta prealabila, bonus de fidelitate sau cresteri salariale corelate cu vechimea si program flexibil, adaptat conform necesitatilor fiecaruia.

Noul restaurant Drive Thru este situat pe Soseaua Mihai Bravu nr.102 A, sector 2, Bucuresti si are o suprafata totala de 230 de metri patrati.