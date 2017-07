Decathlon, retailer european de articole sportive, deschide maine primul magazin din Botosani, in incinta Botosani Shopping Center. Magazinul, care va avea o suprafata de 1.100 metri patrati, este al cincilea din regiunea Moldova si al douazecilea la nivel national.

“Anul acesta continuam extinderea retelei de magazine pentru a ajunge mai aproape de toti romanii care iubesc sportul si un stil de viata antrenant si sanatos. Am ales sa deschidem al cincilea magazin din zona Moldovei la Botosani pentru ca am avut numeroase reactii pozitive de la clientii care isi doreau un magazin Decathlon in orasul lor”, a declarat Alex Domsa, director de expansiune, Decathlon Romania.

Magazinul Decathlon din Botosani pune la dispozitia sportivilor un numar de peste 5.000 de articole si echipamente, destinate utilizarii in peste 50 de sporturi. Produsele sunt dedicate tuturor categoriilor de varsta. Noul magazin ofera echipamente pentru o gama variata de sporturi, precum: drumetie montana, natatie, sporturi de echipa, fitness, alergare, sporturi de combatere, tenis, vanatoare, pescuit, echitatie, ciclism, role, patinaj, schi si multe altele. Articolele sunt potrivite atat pentru incepatori, cat si pentru avansati, avand o garantie de minim doi ani. Acestea pot fi achizitionate si in cadrul magazinului online Decathlon, disponibil la adresa www.decathlon.ro.

Magazinul Decathlon din cadrul Botosani Shopping Center, situat pe Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 2 include produse apartinand marcilor proprii Decathlon, precum: Quechua, Kipsta, Nabaiji, Oxelo, Domyos, Btwin sau Kalenji.

La nivel mondial, Decathlon reuneste peste 60.000 de colaboratori, reprezentand 60 de nationalitati. Decathlon comercializeaza peste 35.000 de produse, iar in centrele sale de cercetare isi desfasoara activitatea, la nivel global, peste 800 de ingineri.