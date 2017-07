Grupul Inditex, cel mai mare retailer de imbracaminte din lume, a avut anul trecut in Romania afaceri de peste 1,3 miliarde lei (300 milioane euro), in crestere cu circa 30% fata de anul anterior. De altfel, retailerul spaniol se bate cu suedezii de la H&M pentru pozitia de lider, urmati indeaproape de C&A, al treilea mare jucator din piata locala de fashion. Ce cifra de afaceri au obtinut brandurile grupului Inditex in Romania si care a vandut cel mai mult?