„Am inregistrat o crestere semnificativa a veniturilor, de 14,5%, iar EBITDA a crescut cu 17,3% in al doilea trimestru. De asemenea, divizia de Servicii medicale (Healthcare services) a raportat o crestere importanta, sprijinita de evolutia favorabila a pietelor din Polonia si Romania”, a spus Fredrik Ragmark, CEO al Medicover.

In prima jumatate a anului, divizia de Servicii medicale a grupului (reprezentata in Romania de clinicile si spitalul Medicover Romania) a inregistrat o crestere a veniturilor de 15,1%, pana la 137,8 milioane de euro. Business-ul de servicii achizitionate de persoane fizice din Polonia si Romania se dezvolta mai rapid, pornind de la o baza mai redusa, si a generat o treime din crestere.

De asemenea, in prima jumatate a anului, divizia de Servicii de diagnostic (reprezentata in Romania de Synevo) a inregistrat venituri mai mari cu 20,6%, de 150,6 milioane de euro. Volumul testelor de laborator a crescut cu 12,5%, la 63 milioane. Si in acest caz, situatia economica a sprijinit cresterea, iar liniile de business s-au dezvoltat in toate pietele, inclusiv prin activitatea de laborator din Germania.

In Romania, in perioada ianuarie - iunie 2017, grupul Medicover a inregistrat o crestere a veniturilor de 18%, pana la 36 milioane de euro (fata de 30,5 milioane de euro in prima jumatate a lui 2016).

„Pana in prezent, 2017 s-a dovedit un an dinamic pentru noi, in care am continuat sa ne extindem prezenta in Romania, prin dezvoltarea clinicii din Oregon Park Bucuresti si achizitia retelei medicale Iowemed din judetul Constanta”, a spus Adrian Peake, director general Medicover Romania.

Medicover este unul dintre cei mai importanti furnizori internationali de servicii medicale si de diagnostic. Compania a fost fondata in 1995 pentru a raspunde la cererea in crestere de servicii medicale din Polonia, apoi s-a extins in alte tari. In prezent, pietele principale ale Medicover sunt Polonia, Germania, Romania si Ucraina. Compania ofera o gama larga de servicii medicale, printr-o retea extinsa de clinici, spitale, facilitati de ingrijire specializata si laboratoare prin doua divizii - Healthcare Services si Diagnostic Services.

Divizia de Servicii medicale (Healthcare services) ofera servicii medicale integrate predominant finantate de angajatori si abonamente ce acopera o gama larga de servicii de ingrijire primara si de specialitate. Principalele piete pe care activeaza sunt Polonia si Romania, cele mai mari economii din Europa Centrala si de Est, care inregistreaza cea mai rapida crestere din regiune.

Divizia de Servicii de diagnostic (Diagnostic services) ofera o gama completa de servicii clinice de laborator, inclusiv teste de rutina si avansate. Principalele piete ale diviziei sunt Germania, Romania, Ucraina si Polonia.

Medicover pe piata serviciilor medicale din Romania

Medicover Romania este prezenta de peste 21 de ani pe piata serviciilor de sanatate private si dispune de o retea de 25 de clinici in Bucuresti si in tara (Timisoara, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Ploiesti, Brasov, Galati, Pitesti, Navodari, Eforie Nord) si un spital generalist in capitala – Spitalul Medicover. Spitalul Medicover din Romania include departamentele: ambulator, spitalizare de zi, precum si o gama variata de specialitati medicale si chirurgicale.