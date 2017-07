Kaufland Romania inaugureaza prima sa zona de Food Court, ce va gazdui restaurante, patiserii si cafenele si deschide un spatiu nou de cumparaturi in exteriorul magazinului, dupa un concept de open mall.

Prima galerie comerciala transformata se afla in cadrul magazinului Kaufland din Strada Barbu Vacarescu, Bucuresti, urmand ca acest concept sa fie extins treptat si in alte magazine din retea.

In interior, zona de Food Court gazduieste restaurante, patiserii si cafenele pentru toate gusturile, precum Stradale si Cafeneaua Mitzu, prima cafenea lansata de Chef Foa, Salad Box, Noodle Pack, Thai Scoops si Tip Top si in curand, Subway. Separat, in galerie raman disponibile doua puncte nonfood - farmacia Sensiblu si un magazin Xpress de difuzare a presei.

In exteriorul magazinului, Kaufland a extins galeriile comerciale prin containere moderne, special amenajate, care gazduiesc magazine ale chiriasilor in incinta parcarii. Demersul face parte din procesul initiat de Kaufland de reinventare a experientei de cumparaturi in Romania, din dorinta de a oferi clientilor mai mult decat un hypermarket.

„Acest pas este startul pentru <<mall-urile>> noastre. Este un proiect de implementare a viziunii de food-to-food connect si parte din demersul nostru constant de a oferi o experienta completa de cumparaturi. Oamenii au nevoie de mai mult si mai actual. De aceea, continuam procesul de reinventare a hypermarketului, prin toate initiativele inovatoare din ultima perioada”, declara Andrei Secretianu, Director Inchirieri/Vanzari B2B, Kaufland Romania.

Aceasta nu este singurul proiect lansat de companie pentru inovarea experientei de cumparaturi. Recent, Kaufland Romania a lansat prima retea de gradini urbane comunitare, transformandu-si acoperisurile si exteriorul parcarilor in spatii verzi cultivate cu legume, fructe, plante aromatice si flori, care pot fi folosite de comunitate. De asemenea, in aprilie 2017, Kaufland a deschis un magazin estival amenajat intr-un cort, in statiunea balneoclimaterica Sovata.

Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.250 de magazine in sapte tari si o retea de 115 magazine in Romania. Kaufland Romania este de cinci ani consecutiv centrul comercial cu cea mai mare incredere la sectiunea Categoria locala, potrivit studiului Trusted Brands al Reader's Digest.