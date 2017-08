Membri provizorii realesi in cadrul sedintei AGA din 3 august sunt: Ioana-Andreea Lambru, Radu-Spiridon Cojocaru, Karoly Borbely, Laurentiu-Dan Tudor, Horia-Marian Gambuteanu, Andreea Negru-Ciobanu si Oana Truta, aceasta din urma la propunerea Fondului Proprietatea, scrie News.ro.

De altfel, Fondul Proprietatea, actionar minoritar al Hidroelectrica, a cerut recent aprobarea initierii de catre Hidroelectrica a unei actiuni in instanta impotriva membrilor Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica numiti prin Hotararea AGA nr.5/2017 si nr.8/2017 care au aprobat, in sedinta din 5 iulie, numirea membrilor directoratului companiei.

Fondul Proprietatea si-a exprimat totodata luna trecuta ”indignarea si surprinderea” cu privire la amendamentele propuse de Ministerul Energiei la actualele contracte de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, care cresc riscul de coruptie in Hidroelectrica.”Contractele de mandat propuse cresc in mod evident riscul unor potentiale practici corupte si abuzive, din cauza faptului ca elimina sau reduc substantial cateva dintre obligatiile-cheie ale membrilor Consiliului, care erau prevazute in contractul anterior”, arata FP recent.

Oficialii Fondului spunau ca, potrivit noului contract propus, membrii Consiliului nu mai sunt raspunzatori pentru respectarea obligatiilor de neconcurenta, conflict de interese, abtinerea de a solicita diverse servicii sau pastrarea confidentialitatii informatiilor obtinute in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica. In opinia Fondului, acest lucru sporeste foarte mult riscul de coruptie in cea mai buna companie de energie a Romaniei, lucru ce i-ar putea afecta performantele prezente si viitoare.

De asemenea, ministrul Energiei, Toma Petcu, a anuntat vineri ca autoritatile vor sa listeze intr-o prima faza 10% din Hidroelectrica, iar apoi alte 5%. In prezent se asteapta concluziile consortiului de listare ca sa poata fi demarat IPO-ul Hidroelectrica este una din cele mai profitabile companii de stat si unul din cei mai mari producatori de energie din tara.

Compania a raportat un profit de 744 milioane lei in primele cinci luni ale anului, cu 26% mai mult decat profitul brut inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut. Cifra de afaceri inregistrata in primele cinci luni ale acestui an a fost 1,436 miliarde de lei, fata de 1,296 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, crescand cu 11%.Productia la cinci luni in acest an a fost de de aproximativ 6,5 TWh, fata de 7 TWh realizati in aceeasi perioada a anului 2016.

