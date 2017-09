Ministrii Finantelor din Franta, Italia, Spania si Germania solicita, intr-o scrisoare comuna catre presedintia estoniana a Uniunii Europene, ca marile corporatii din domeniul internetului sa fie taxate in functie de venituri si nu de profituri. "Nu mai trebuie sa acceptam ca aceste companii sa faca afaceri Europa in timp ce platesc sume minime de bani sub forma de taxe catre trezoreriile noastre”, spun ei.