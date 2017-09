Investitia, in valoare de peste 10 de milioane de euro, extinde domeniul de activitate al grupului, prin productia de ambalaje tip r-PET pentru industria alimentara din Romania.

Noua fabrica, cu laborator propriu, are tehnologii de ultima generatie, certificate EFSA (European Food Safety Authority) de catre Institutul Fraunhofer (Germania), cu standardele de management ale calitatii implementate (BRC IoP V, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), pentru a indeplini toate conditiile de siguranta alimentara, productia de caserole si folie PET fiind estimata la 8.500 tone anual si desfasurata pe o suprafata de 5.200 mp.

„Incepand cu data de 8 septembrie 2017, vom produce in fabrica de la Contesti, prin procesul de termoformare, caserole destinate ambalarii diferitelor tipuri de carne si produse din carne, precum si diverse caserole cu capac destinate ambalarii produselor vrac din cadrul marilor retele de magazine alimentare. Tehnologia inovativa, desfasurata in conformitate cu standardele europene, va permite ca ambalajele noastre sa fie personalizate si pentru tipuri de produse speciale”, a declarat Adrian Nitica, director general Veroniki EcoGroup.

Veroniki Holding a fost creat in 2010 de catre Veronica Gusa de Dragan, ca structura unica de coordonare a Grupului Dragan, operativ din 1948, an in care Iosif Constantin Dragan a constituit societatea Butan Gas.

Grupul Veroniki Holding e operativ in Italia, Grecia, Romania, Germania, Polonia, Austria, Serbia, Spania si Franta, cu peste 1.500 de angajati, si activeaza in domenii precum GPL, energia renovabila, in sectorul medical, sectorul naval, cu investitii si in piata imobiliara.