Incepand din luna septembrie, producatorul roman de mezeluri Cris-Tim a eliminat caragenanul, un aditiv alimentar, din intreaga gama de produse, marcand astfel o premiera in industria alimentara din Romania.

De acum, pe langa beneficiile oferite de Eticheta Curata - produse fara gluten, amidon, MDM, soia, arome artificiale, monoglutamat de sodiu, produsele Cris-Tim sunt si fara caragenan.

Caragenanul este un aditiv alimentar a carui utilizare in industria alimentara este permisa de legislatia Uniunii Europene; este frecvent intalnit in numeroase categorii de alimente, de la deserturi, lactate, produse din carne, peste, sosuri, sucuri, pana la bere sau produse fainoase. Caragenanul provine din alge si are rol de gelifiere, de ingrosare a produselor.

Inainte, pentru a asigura textura, in produsele Cris-tim caragenanul se regasea in cantitati infime, de 0,2% - 0,4% din reteta, ceea ce insemna mai putin decat greutatea unei picaturi de roua.

Insa, desi e permis si frecvent folosit in industria alimentara, Cris-Tim a gasit o solutie de a-l elimina, din dorinta de a-si imbunatati si mai mult produsele, dupa ce a exclus glutenul, amidonul, MDM, soia, aromele artificiale si monoglutamatul de sodiu din mezeluri.

“Crezul meu este ca fiecare roman care cumpara produse Cris-Tim este precum un invitat la masa alaturi de mine si familia mea. De aceea, promisiunea mea si a intregii echipe din spatele Cris-Tim este sa continuam sa cautam cele mai noi solutii, pentru a pune pe masa romanilor mezeluri nu doar gustoase, ci si sanatoase. Pentru asta, am investit foarte mult, iar eforturile noastre nu se opresc aici” spune Radu Timis, Presedintele Cris-Tim.

Cu o istorie de peste 24 de ani, Cris-Tim este liderul pietei romanesti de mezeluri. Anul trecut grupul Cris-Tim a incheiat cu afaceri de 124 milioane euro, iar pentru 2017 este estimat un avans de cel putin 20%.