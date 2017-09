Adaptarea sistemelor IT si rezolvarea dificultatilor de flux de numerar devin prioritare pentru companiile din Romania in conditiile in care plata defalcata a TVA intra in vigoare, in mod optional de la 1 octombrie si obligatoriu de la 1 ianuarie 2018, iar firmele trebuie sa fie pregatite pentru posibile blocaje la nivelul Fiscului, a anuntat joi compania de consultanta PwC Romania.

”Prioritara pentru companii va fi din acest moment adaptarea sistemelor IT si rezolvarea dificultatilor de flux de numerar determinate de noul mecanism pentru TVA. In plus, companiile ar trebui sa se pregateasca, in masura in care acest lucru este posibil, si pentru posibile blocaje la nivelul Trezoreriei si al ANAF”, se arata in comunicatul companiei, citat de News.ro.

Potrivit unui studiu efectuat de PwC la solicitarea Comisiei Europene, referitor la fezabilitatea implementarii unui astfel de sistem, mediul de afaceri ar avea nevoie de mai mult timp pentru a se pregati pentru trecerea la noua modalitate de plata a TVA, estimarile fiind intre doi si patru ani pentru o tranzitie optima, care sa nu cauzeze dificultati companiilor.

”Trecerea la plata defalcata, una dintre cele mai mari schimbari din ultimii ani in ce priveste TVA, presupune ca sectorul privat trebuie sa se pregateasca in ultimele trei luni ale anului, interval in care implementarea este optionala, pentru a face ajustarile necesare”, se arata in comunicat.

Actualizarea sistemelor ERP si modificarea procedurilor interne de lucru, costurile suplimentare de personal, monitorizarea platilor si transferurilor, evidentierea separata a tranzactiilor in conturi dedicate de TVA si verificarea acestora de catre autoritati si costuri cu prefinantarea TVA sunt cateva dintre posibilele dificultati pentru companii la implementarea platii defalcate a TVA, avertizeaza PwC.

“Impactul negativ ar putea fi atenuat semnificativ printr-o functionare eficienta a ANAF si a Trezoreriei, astfel incat companiile sa aiba acces la banii din contul de TVA rapid si cu formalitati minime. Mediul privat este sceptic in aceasta privinta, intrucat situatia infrastructurii IT a Fiscului, invechita si suprasolicitata, este de notorietate, iar implementarea platii defalcate a TVA ar putea fi unul dintre cele mai complexe proiecte din ultima perioada”, a declarat liderul pe zona Europei Centrale si de Est (CEE), pe zona de taxe si impozite indirecte din cadrul PwC, Daniel Anghel.

Trezoreria va administra conturi speciale speciale deschise automat pentru fiecare platitor de TVA, in timp ce ANAF va fi responsabila de aprobarea solicitarilor de transfer de bani din contul de TVA catre un alt cont al titularului. Transferul ar trebui aprobat intr-un termen de cel mult trei zile lucratoare.

Totodata, companiile vor trebui sa identifice modalitati de finantare temporara pentru a putea prefinanta sumele datorate drept TVA, dar este de vazut in ce masura sistemul bancar va avea apetit pentru astfel de produse de prefinantare, avand in vedere neclaritatile privind modul de recuperare a sumelor din contul de TVA, avertizeaza specialistii PwC.

Sursa foto: Shutterstock