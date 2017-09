Vino la Fast Forward Business Summit pentru a afla povestea Republica Bio si pentru a analiza alaturi de finantatori si consultanti care sunt pasii corecti in dezvoltarea unei afaceri.

Magazinul online Republica Bio a fost deschis in martie 2015, incepand cu un portofoliu de 1.500 produse, iar in prezent a ajuns sa aiba peste 4.000 de produse. Dupa un an si jumatate de la lansarea magazinul online cu produse certificate organic, Ciprian Stancu a decis sa testeze si comertul traditional, aducand conceptul in offline printr-un magazin situat in parcarea complexului comercial Baneasa, din Bucuresti.

“Magazinul offline din Baneasa nu a mers. A fost un experiment, am avut un contract de chirie de un an cu Baneasa si am decis sa nu mai continuam. Nu continuam pentru ca am fi impotriva unui trend puternic care exista in momentul acesta: comertul se muta in online. In plus, nu beneficiem de logistica pe care o au retailerii mari care vin cu experienta de zeci de ani in care asta au facut tot timpul”, a mentionat Ciprian Stancu, fondatorul Republica Bio.