Intru in noul Carrefour Market de pe Bulevardul Barbu Vacarescu, fostul magazin si sediu central al Billa, remodelat de retailerul francez in urma preluarii de la grupul Rewe, semnata in decembrie 2015. Imi atrage atentia o cearta purtata pe un ton ridicat intre un client si o casierita. Nu stiu care este nemultumirea clientului, dar imi dau seama ca e destul de grava, pentru ca tipa si gesticuleaza energic. Pe langa mine trece o doamna in varsta, cu o punga cu produse, inscriptionata Billa. ”Sa ne dea Billa inapoi...”, murmura doamna printre dinti, dupa care iese din magazin.

Daca nu as fi fost martorul acestei scene, as fi fost tentat sa cred ca spusele Augustei Tepes, Head of marketing for small and medium formats la Carrefour Romania, nu reprezinta altceva decat un discurs de marketing. ”Ne-am dat seama ca schimbarea inseamna niste puncte de tensiune atat pentru clienti, cat si pentru angajatii nostri”, spune Augusta Tepes, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

”Am analizat care sunt principalele puncte de tensiune si am observat ca, pentru clientii nostri, unul dintre punctele de interes major a fost ce se intampla cu angajatii, oameni pe care ii cunosc deja si dorinta clientilor a fost sa-i pastram. Existau niste intrebari si in randul angajatilor si ne-am gandit ca daca ei sunt convinsi ca modelul este unul care cuprinde «best of both» (conceptul sub care s-a desfasurat remodelarea celor 85 de magazine Billa – n.red.), atunci vor putea sa-l promoveze printre clienti si de aceea am pus, in comunicare, accentul pe angajati. In magazin angajatii au pregatit inchiderea, ei au spus «Ne pregatim pentru ceva mai bun», fiind la curent cu toate modificarile, apoi tot angajatii au prezentat magazinul cu avantajele. Am avut cataloage de prezentare pe perioada in care magazinul a fost inchis, in care angajatii au prezentat fiecare avantaj . In plus, timp de 8 saptamani, am continuat acest tip de comunicare, cu ajutorul angajatilor, in care am insistat asupra modelului”, explica Augusta Tepes.