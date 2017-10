Dezvoltatorul controlat de Gabriel Popoviciu are in plan extinderea platformei comerciale cu 127.000 de metri patrati suprafata utilizabila de retail pana in 2026.

Investitia necesara acestei extinderi, ce ar urma sa aiba loc in urmatorii zece ani, se ridica la 300 de milioane de euro, potrivit reprezentantilor companiei. Pana in prezent, dezvoltatorul imobiliar Baneasa Developments a dezvoltat un proiect mixt office-retail-rezidential in nordul Bucurestiului, pe un teren de 224 de hectare. Preluarea terenului din domeniul public al statului printr-un contract ”incheiat cu incalcarea prevederilor legale”, potrivit rechizitioriului procurorilor, i-a adus omului de afaceri Gabriel Popoviciu, care controleaza Baneasa Developments, o condamnare definitiva de 7 ani de inchisoare.

In ciuda acestor probleme legale, ansamblul ramane in picioare si reprezentantii dezvoltatorului au comandat KPMG un studiu prin care sa determine potentialul de dezvoltare viitoare. Baneasa Developments opereaza in prezent cel mai mare centru comercial din Bucuresti, pe o suprafata de peste 80.000 mp si cu 364 de magazine.

In ultimii zece ani, compania a investit circa 165 milioane de euro in dezvoltarea zonelor comerciale, care au stat la baza dezvoltarilor ce au urmat in zonele inconjuratoare din nordul Bucurestiului. Anul trecut, veniturile Baneasa Developments, compania controlata de Gabriel Popoviciu, au depasit 49 de milioane de Euro, profitul net situandu-se la circa 16 milioane euro.

Studiu KPMG despre proiectul Baneasa: 1,9 mld. euro in salarii

Potrivit unui comunicat remis presei, ”planurile de dezvoltare pe termen lung ale companiei reprezinta un catalizator pentru investitii suplimentare de tip greenfield in zona (comercial, birouri, rezidential), rezultand in peste 1,4 milioane mp de suprafete utilizabile (cu o pondere de cca 76% a proiectului rezidential) si dand astfel nastere unuia dintre cele mai mari proiecte de tip mixed-use din Europa Centrala si de Est”.

In prezent, dezvoltarile de tip mixed-use ale Baneasa ofera circa 170.000 mp de suprafete utilizabile (cu o pondere de 44% a componentei rezidentiale). Cumulat, proiectul existent si investitia de tip greenfield, compusa din zone comerciale, rezidential si birouri, poate produce un impact economic total estimat la circa 6 miliarde de euro in perioada 2017-2026, conform studiului realizat de KPMG pentru Baneasa Developments, companie controlata de Gabriel Popoviciu.

Pornind de la proiectul existent si perspectivele dezvoltarii in zona, platforma Baneasa poate genera in urmatorii 10 ani peste 1,9 miliarde de euro in salarii, sustinand circa 220.000 salarii si contribuind cu circa 2,3 miliarde de euro in taxe catre bugetul de stat. In total, proiectul ar putea sustine peste 30.000 locuri de munca in 2026, releva acelasi studiu.

Studiul KPMG evidentiaza, de asemenea, faptul ca, in perioada 2005-2016, dezvoltarea de tip mixed-used Baneasa a sustinut circa 130.000 de salarii, in cuantum de circa 590 milioane de euro. Totodata, platforma a generat o valoare economica totala de circa 1.6 miliarde de euro si a adus peste 740 milioane de euro in taxe catre bugetul de stat. In anul 2016, proiectul a sustinut circa 14.000 de locuri de munca, potrivit reprezentantilor dezvoltatorului.

“Suntem parte a platformei Baneasa, care a devenit un punct de reper pentru Bucuresti si, prin evolutia sa constanta, a influentat in mod pozitiv dezvoltarea nordului orasului. Efectele pozitive se regasesc in crearea si mentinerea de locuri de munca, infrastructura, turism, spatii de recreere si divertisment, precum si investitiile care au dezvoltat intreaga zona. Prin evaluarea impactului potential social si economic al platformei intr-un interval de 10 ani de acum inainte, studiul KPMG ne ofera o perspectiva asupra drumului ce trebuie urmat pentru o dezvoltare viitoare si pentru a deveni o referinta pozitiva la nivel international”, spune Georgios Argentopoulos, Presedintele Consiliului de Administratie al Baneasa Developments.

Studiile de impact socio-economic, atat pentru valorea economica istorica, cat si pentru cea viitoare, au fost elaborate de catre KPMG prin adresarea celor trei aspecte care determina impactul economic total: direct (activitatile comerciale proprii), indirect (impact indirect in cadrul lantului valoric al clientilor din activitatea comerciala) si indus (impact indus de legaturile inter-sectoriale din economia romaneasca).