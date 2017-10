Comunicarea in industria de retail inca se concentreaza pe pret si promotie si mai putin pe crearea brandului si a valorilor care il definesc si diferentiaza in randul celorlalti retaileri , considera Catalin Dobre, chief creative officer McCann Bucharest. Acesta a detaliat la Profesionistii in Retail cum cad in capcana comerciantii romani si ce altceva ar trebui sa comunice pentru a devenit branduri valoroase si autentice.

“Cand vine vorba de comunicare, retailul e o zona in care pici foarte usor in capcana promotiilor fara sfarsit si in care poti avea o abordare foarte functionala pentru a-ti fideliza consumatorii”, spune Catalin Dobre. Potrivit directorului de creatie McCann, in acest caz se intampla tocmai invers: consumatorii nu vor fi loiali brandului, ci retailerului care va oferi mereu cel mai bun pret.

“Cred ca preturile sau o anumita prezenta in comunicare la nivelul asta promotional poate este necesara, dar ce este foarte important e sa nu te rezumi la chestia asta. Pentru ca atunci devii foarte vulnerabil, consumatorul nu iti este loial, daca stie ca tot ce-l leaga este o promotie, nu poti sa creezi o relatie cu el".

“E un razboi al preturilor, insa brandurile care reusesc sa isi loializeze consumatorii sunt cele puternice care au reusit sa creeze o relatie cu ei beyond money, iar relatia asta se construieste pe baza unor piloni, a unor valori. Vreau ca retailerul sa-mi dea mai mult decat oferte, vreau sa stiu ca lupta pentru ceva mai mare, ca are un rol mai important in viata mea decat acela de a-mi da oferte si ca are valori cu care ma aliniez”, explica Catalin.

Au reusit retailerii romani sa treaca de aceasta batalie a preturilor si a promotiei excesive? “Nu vreau sa zic in procente, dar in industria romaneasca sunt destul de multi care pica in capcana de a comunica foarte mult pret si de a lasa brandul pe locul doi”, considera Catalin.