Producatorul de bere Zaganu vizeaza sa livreze un sfert din productia de bere artizanala catre retailul modern, o crestere procentuala a acestei cantitatii fiind imposibila din cauza limitarii capacitatii de productie. La randul sau, retailerul de mobila JYSK si-a marit targetul de deschideri de magazine, de la 100 la 130 si tinteste orasele secundare, tertiare si chiar zone mult mai mici. Urmareste editia speciala Profesionistii in Retail, in care va prezentam doua interviuri filmate direct la retailArena 2017.

„Capacitatea de productie este un impediment in extinderea brandului Zaganu, incercam sa ne extindem in mai multe orase, in horeca momentan, si apoi sa adaugam mai multe tancuri de fermentare pentru a creste organic capacitatea de productie”, a spus Laurentiu Banescu, co-fondator bere Zaganau, speaker retailArena2017.

Cel mai important insight de la retaiArena 2017? „Studiul despre consumator: Cred ca e esential sa-ti cunosti clientii, sa vezi cu cine vorbesti”, spune Laurentiu.

La randul sau, retailerul de mobila JYSK vizeaza extinderea in retail si chiar si-a majorat targetul de deschideri de magazine de anul acesta, de la 100 la 130 de magazine. JYSK tinteste nu doar orasele mari, ci si cele secundare, tertiare si chiar in zone mai mici, precum Valenii de Munte.

„Nu exista o diferenta intre orasele mari si cele mici, problema este custocurile de spatii disponibile, nimeni nu se ocupa sa faca dezvoltare imobiliara in orase de 10.000 - 20.000 de locuitori doar daca ai retaileri care se muta si modifica formatee, precum s-a intamplat in Valenii de Munte”, a spus Alex Bratu, country manager JYSK si speaker al editiei din acest an a Retail Arena.

„Pe de alta parte, accesul tehnologiei si impactul internetului face ca toti clientii sa fie eligibili, nu doar cei din orasele mari, cred trebuie sa fii peste rot, da , inclusiv in orasele tertiale”, a mai spus Alex Bratu