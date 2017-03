Deficitul comercial al Romaniei a fost in luna ianuarie de 602,2 milioane euro, in crestere cu 59% fata de nivelul inregistrat in ianuarie 2016, de 379,7 milioane euro, potrivit News.ro.

Romania a exportat, in ianuarie 2017, marfuri in valoare de 3,57 miliarde euro in Uniunea Europeana, adica 76,2% din total, si a importat de 3,95 miliarde euro din celelalte 27 de state membre ale UE, adica 74,7% din totalul importurilor.

In comertul cu statele din afara UE, Romania a ramas pe deficit in ianuarie. In prima luna a acestui an, exporturile in afara UE au fost de 1,11 miliarde euro, in crestere cu 21,3% fata de ianuarie 2016, fiind depasite de importuri, care au avut o valoare de 1,34 miliarde euro (+37,7%).

Masinile si echipamentele de transport au avut cele mai mari ponderi in comertul exterior in ianuarie, cu 48,3% la export si 36,9% la import, fiind urmate de alte produse manufacturate, cu 33,2% la export si 30% la import.

Produsele agroalimentare, bauturile si tutunul au reprezentat 6,8% din exporturi si 8,3% din importuri, in timp ce produsele chimice au acoperit 4,2% din exporturi si 12,9% din importuri.

In 2016, exporturile (FOB) au crescut cu 5,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 57,39 miliarde euro, in timp ce importurile au urcat cu 7%, la 67,34 miliarde euro.

Deficitul comercial din 2016 a fost de 9,96 miliarde euro, mai mare cu 19% fata de 2015.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com