Analistii BCR si-au revizuit pozitiv estimarea de crestere economica a Romaniei in 2017, de la 4,3% la 5,1%, asteptandu-se ca productia industriala sa aiba o contributie mai mare la PIB in cele sase luni care au mai ramas din acest an. Consumul domestic va ramane insa principalul motor de crestere al economiei romanesti anul acesta.

“Anticipam o crestere economica de 5,1% in 2017, avand in vedere o contributie mai mare decat ne asteptam initial a productiei industriale, ca urmare a imbunatatirii cererii externe. Continuarea politicii de relaxare fiscala va face ca vanzarile de retail si serviciile sa fie principalele motoare ale cresterii din acest an. Pe langa majorarile salariale din sectorul de stat, se pot observa cresteri salariale si pentru anumite categorii de angajati din sectorul privat”, mentioneaza, intr-un raport adresat clientilor, Eugen Sinca, analistul sef al BCR.

Un alt factor care contribuie la crestere este reprezentat de avansul rapid al numarului si valorii creditelor acordate in lei, ca urmare a dobanzilor scazute si a programului “Prima Casa”. Valoarea creditelor pentru populatie acordate in lei a urcat in primele patru luni din 2017 cu 13,5% comparativ cu perioada similara de anul trecut.