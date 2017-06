“Ce ar trebui sa facem pentru a creste sustenabil in Romania? Dincolo de pastrarea echilibrelor macroeconomice, mai sunt doi factori asupra carora putem actiona: trebuie sa clarificam drepturile de proprietate si sa crestem integritatea Guvernului. Noi stam slab la acest capitol. Romania are un nivel al integrit� ţii guvernamentale la 40%”, a explicat Croitoru, in cadrul evenimentului Growth Forum, organizat de Profit.ro.

Totodata, oficialul BNR a mentionat ca exista o legatura puternica si intre reducerea coruptiei si cresterea economiei. In plus, avansul gradului de intermediere financiara este si el foarte important pentru o dezvoltare sustenabila, a mai spus Croitoru.

Infrastructura deficitara...eterna problema!

La randul sau, presedintele Consiliului Patronatelor Bancare si directorul general al BCR, Sergiu Manea, a subliniat importanta dezvoltarii infrastructurii, din toate domeniile, pentru o crestere economica sustenabila. ”Investitiile in infrastructura de transport sunt esentiale. Cresterea eficientei in transporturi atrage dupa sine si investitii in parcuri industriale si logistice”, a afirmat Manea.

El a mentionat, totodata, ncesitatea dezvoltarii infrastructurii energetice, tehnologice, in invatamant, sanatate, dar si a infrastructurii din agricultura. “In agricultura, Romania este in prezent la 10-15% din potential”, a mai spus Manea.

In sanatate, este necesara deschiderea pietei muncii catre tari non-UE

In ceea ce priveste infrastructura din sanatate, Fady Chreih, director general Regina Maria, a dezvoltat problemele din domeniu, cea mai mare fiind, in opinia sa, atragerea si mentinerea fortei de munca.

“Romania este extrem de inchisa. Sustin deschiderea pietei muncii catre tari non-UE. Trebuie sa aducem personal din aceste tari, pentru ca altfel nu cred ca va fi posibila cresterea”, a spus Fady Chreih.

Si Mariana Gheorhe, director general OMV Petrom, sustine ca Romania trebuie sa puna demografia pe agenda discutiilor publice. “In ultimii 25 de ani am pierdut 3 milioane din populatia activa. Este posibil sa pierdem inca 2 milioane in urmatorii ani daca nu se asuma nevoia unei politici demografice foarte clare”, a subliniat Mariana Gheorghe.

Sistemul de invatamant nu face fata provocarilor viitoare

Problema fortei de munca se va rezolva, partial, in 3 – 5 ani, cu conditia dezvoltarii infrastructurii de tansport, pentru ca Romania este o tara “incremenita”, in care mobilitatea interna nu exista, sustine Sergiu Manea.

In plus, trebuie stimulate si mobilitata externe, insa in sensul atragerii in tara a romanilor plecati in strainatate, mai ales ca sistemul romanesc de invatamant “nu face fata niciunui tip de provocare din urmatorii 10 pana la 30 de ani”, a adaugat Manea.

La randul sau, Dan Badin, partener Deloitte Romania, este de parere ca, fara un leadership autentic, problemele existente nu se vor rezolva.

Din punctul sau de vedere, Romania are nevoie de o infrastructura bine pusa la punct in educatie, de o administrare eficienta a resurselor, de parteneriate public-private, de o absorbtie mai buna a fondurilor europene si de modernizarea administratiei fiscale.