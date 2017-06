Aplicarea legii salarizarii unitare, in forma adoptata de Parlament, va readuce Romania pe un trend nesustenabil, sustine Elisabetta Capannelli, director de tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria. In opinia sa, aceasta lege, ca si alte masuri adoptate fara o analiza aprofundata cu privire la impactul bugetar, nu ar trebui implementate.

Potrivit directorului BM, modul in care Romania si-a revenit dupa criza economica este remarcabil, insa, in ultima vreme, se remarca reversarea unor politici, fapt care vulnerabilizeaza economia in fata unor potentiale socuri interne sau externe.

“Din perspectiva cresterii economice, Romania sta bine, dar sunt si multe slabiciuni in economie, generate de masurile fiscale de tip prociclic adoptate, care pot reduce rezilienta economiei romanesti la socuri. In ultimii ani, vedem o multime de masuri pro-consum, dar nu si pentru stimularea investitiilor, sau absorbtia fondurilor UE. Acestea sunt cateva din slabiciunile fundamentale care exista in Romania cu privire la investitii, infrastructura, sanatate, educatie, investitiile in incluziunea populatiei sarace, modernizarea zonelor rurale, care nu au fost abordate”, a explicat Capannelli, intr-un interviu acordat wall-street.ro la finalul mandatului in Romania.

Ea sustine ca pleaca din Romania cu sentimente contradictorii, mai ales in contextul instabilitatii politice de la finalul mandatului, greu de explicat.