Consiliul Investitorilor Straini (FIC) l-a desemnat recent pe Franz Weiler in functia de presedinte al organizatiei pentru un mandat de un an. Franz Weiler este CEO-ul Uniqa Asigurari si in mandatul trecut din board-ul FIC a coordonat grupul de lucru pentru servicii financiare.

Franz Weiler il inlocuieste pe Eric Stab, chairman si CEO al Engie Romania, care a fost presedinte in perioada mai 2015 si iunie 2017, pentru doua mandate, si care va continua activitatea in Board-ul FIC ca vicepresedinte. Mihai Bogza a fost reales la randul sau vicepresedinte si Farrukh Khan, trezorier.

De origine austriaca, Franz Weiler a fost numit in fruntea companiei de asigurari Uniqa Asiguari in iunie 2014. El a condus anterior, timp de un an si jumatate operatiunile Uniqa din Serbia. A mai a ocupat pozitii de conducere in cadrul companiilor respective, dar si in Uniqa Croatia si Austria.

"In ultimele doua decenii FIC a fost unul dintre partenerii constanti de dialog ai autoritatilor din Romania. In perioada celui de-al doilea mandat al meu, FIC si-a concentrat eforturile in doua directii foarte importante. Una dintre ele este o platforma prin care comunitatea membrilor FIC a ajuns la concluzia ca Romania poate deveni una dintre primele zece economii ale Uniunii Europene, daca face investitii semnificative in infrastructura, capital uman si eficienta publica si privata. Celalalt proiect important a fost publicarea raportului privind evolutia si impactul investitiilor straine in Romania. Credem ca investitiile straine au contribuit semnificativ la dezvoltarea economica a Romaniei si ca vor fi in continuare o sursa esentiala de finantare", a spus Eric Stab.

Din board-ul FIC pentru perioada 2017-2018 fac parte: Daniel Anghel, tax partner, PwC ROMANIA; Mihai Bogza, chairman, Bancpost, Yves Caracatzanis, pesedinte & CEO / managing director Renault / Aautomobile Dacia; Liudmila Climoc CEO Oange Romania; Mariana Gheorghe, CEO, OMV Petrom; Farrukh Khan Partner - Assurance and Risk Services Deloitte Romania; Gustavo Navarro, managing director, CRH Ciment Romania; Matteo Patrone, regional director, EBRD; Richard Perrin, partner, head advisory, KPMG; Veronica Savanciuc, presedinte & CEO Mullenlowe Group; Eric Stab, chairman & CEO Engie Romania; Vasileios Stavrou, CEO, Mega Image, Michal Szczurek, country manager, ING Bank Romania, Ravinder Takkar, CEO, Vodafone Romania, Franz Weiler, CEO, Uniqa Asigurari.