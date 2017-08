Ministrul pentru Mediul de Afaceri si Antreprenoriat, Ilan Laufer, sustine ca valoarea banilor in Romania este mult mai mare decat in strainatate, astfel ca 100 de euro la noi valoreaza cat 200 euro in Marea Britanie si cat 150 euro in Germania.

"Foarte multi oameni care viziteaza tara noastra sunt surprinsi de serviciile si de calitatea serviciilor pe care le pot gasi in Romania si pretul foarte redus pentru acestea. Este un lucru crucial cateodata, cand, o companie multinationala decide sa vina intr-o anumita zona, pentru ca exista multi expati. Si ei isi doresc un standard de viata cat se poate de bun. Va dau un exemplu: 100 de euro in Romania valoreaza cat 200 de euro in Marea Britanie si cat 150 euro in Germania. Valoarea banilor in Romania este mult mai mare", a declarat ministrul Ilan Laufer, potrivit Agerpres.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri participa, joi, la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane. La eveniment sunt asteptati Mihai Daraban, presedintele CCIR, Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, Liviu Voinea, viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei si Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.