Noul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Bogdan Nicolae Stan, a obtinut in 2015 venituri salariale de 99.915 lei (circa 22.450 euro) de la Directia Generala Monitorizare, Control si Antifrauda din CNAS, arata declaratia sa de avere depusa in iunie 2016. Potrivit documentului, Stan detine un teren de 1.000 de metri patrati in Brasov.

Pana la preluarea functiei de sef al ANAF, Bogdan Nicolae Stan indeplinea, temporar, functia de director general adjunct in cadrul Directiei Generale Monitorizare, Control si Antifrauda din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Declaratia de avsrei din 2016 arata ca Stan a cumparat un teren intravilan de 1.000 de metri patrati in 2001, in judetul Brasov, si un alt teren intravilan in Bucuresti, de 100 mp, impreuna cu sotia sa, printr-un credit ipotecar, conform News.ro.

Noul sef ANAF mai detine impreuna cu sotia sa o casa de locuit in Bucuresti, cu o suprafata de 67 mp, cumparata in 2004 printr-un credit ipotecar. Stan mai detine un autoturism Peugeot din 2009. Noul sef al Fisculuia are de rambursat un credit luat de la Raffeisen Bank, in valoare de 22.500 de euro. Premierul Sorin Grindeanu l-a numit la sefia Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe Bogdan Nicolae Stan, decizie publicata vineri in Monitorul Oficial.

Sursa foto: Pixabay/Alexas_Fotos