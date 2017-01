Fiscul propune modificarea unor declaratii de inregistrare fiscala privind plata impozitului specific, care trebuie platit de firmele din domeniul HoReCa de la 1 ianuarie 2017, in contextul in care directia fiscala din Bucuresti se ocupa de administrarea persoanelor fizice nerezidente, care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, potrivit unui proiect de ordin lansat vineri in dezbatere publica.

Impozitul specific pentru firmele din domeniul HoReCa (hoteluri, restaurante si cafenele), este reglementat de Legea 170/2016, care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2017. Acest impozit nu tine cont de marimea cifrei de afaceri si de nivelul profitului, ci este calculat in functie de variabile precum numarul locurilor de cazare sau marimea spatiului alocat activitatii, conform News.ro.

Conform acestei legi, sunt obligate la plata acestui impozit persoanele juridice care, la data de 31 decembrie a anului trecut, aveau inscrisa in actele constitutive, ca activitate principala sau secundara, una dintre activitatile corespunzatoare codurilor CAEN din lege si, in plus, nu se afla in lichidare.

Codurile CAEN vizeaza, in principal, unitatile de cazare, parcuri pentru rulote si campinguri, restaurante, catering, restaurante si baruri. Totodata, printr-un ordin din 2015 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a fost acordata directiei din Bucuresti competenta de administrare a unor categorii de contribuabili nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent.

Avand in vedere prevederile legale mentionate, prin acest proiect de ordin, ANAF propune completarea obligatiilor declarative inscrise in vectorul fiscal cu impozitul specific si completarea sectiunii privind vectorul fiscal in formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”, precum si a instructiunilor de completare a acestuia, cu obligatia declarativa privind impozitul specific.

Totodata, Fiscul propune completarea sectiunii "Alte date despre contribuabil" in formularul 015 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania", precum si a instructiunilor de completare a acestuia, cu caseta "Obligatii fiscale potrivit art. 38 din Codul fiscal".

ANAF vrea, in plus, si completarea sectiunii "Date privind activitatea desfasurata" in formularul 030 ”Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice care nu detin cod numeric personal", precum si a instructiunilor de completare a acestuia, cu caseta "Transferul titlurilor de valoare".

