Acordarea de fonduri pentru premierea angajatilor din sectorul bugetar va fi amanata pentru inceputul anului viitor, acestea urmand sa fie prevazute in noua Lege de salarizare unitara, care se spera sa intre in vigoare de la 1 iulie 2017, a declarat miercuri presedintele Confederatiei Sindicale “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, dupa discutiile din Comisia de Dialog Social de la Ministerul Finantelor.

Problema amanarii acordarii acestor prime a fost singura deficienta care a ramas nerezolvata in urma discutiilor, a spus Hossu. Potrivit liderului sindical, cheltuielile din invatamant sunt mutate la nivelul administratiilor locale. ”Cheltuielile din invatamant sunt mutate la nivelul administratiilor locale, carora li s-a transferat in mod special 10 miliarde de lei, ca sa acopere de la 10 miliarde in 2016 la 12 miliarde de lei”, a mai spus Hossu, conform News.ro.

Sumele sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu personalul din invatamantul preuniversitar, care este acum arondat administratiilor locale. Pentru intregul an, exista doua cresteri salariale acordate angajatilor din invatamant, datorita Legii 250, care prevede doua etape. Tot o crestere in doua etape este prevazuta si pentru angajatii din domeniul administratiei publice locale si in domeniul lucratorilor din domeniul culturii, potrivit lui Hossu. Presedintele „Cartel Alfa” a precizat si ca acordarea voucherelor de vacanta se va proroga doar pana la 1 iulie, iar din aceasta data fiecare bugetar va primi cate un astfel de voucher care va avea valoarea unui salariu minim net garantat, de 1.450 de lei.

Sursa foto: Shutterstock/Have a nice day Photo