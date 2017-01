Bancile pentru locuinte din Romania au nevoie de stabilitate si predictibilitate, iar legea care reglementeaza in prezent aceasta activitate de economisire-creditare este "bine facuta" si similara cu cele din alte state UE, inclusiv Germania si Austria, dar ar trebui urmata, afirma David Marwan, membru in boardul director si director operational al Prva Stavebna Sporitelna (PSS), cea mai mare banca pentru locuinte din Slovacia.

In Romania, sunt active doua astfel de institutii financiare, BCR Banca pentru Locuinte si Raiffeisen Banca pentru Locuinte. Grupurile austriece Erste, proprietarul BCR, si Raiffeisen sunt actionari importanti ai Prva Stavebna Sporitelna.

Sistemul de economisire-creditare pentru locuinte din Romania este blocat dupa ce Curtea de Conturi a ridicat obiectii majore in urma unor controale efectuate in 2015, afirmand inclusiv ca unele prime nu au fost acordate legal.

In Slovacia, bancile pentru locuinte functioneaza inca de la inceputul anilor ‘90 si reprezinta unul dintre pilonii politicii statului in ce priveste finantarea pentru locuinte. Principala activitate a bancilor pentru locuinte din Slovacia este creditarea pentru renovare si lucrari de imbunatatire a apartamentelor construite inca din perioada comunista, insa acorda si credite pentru achizitie sau constructie de locuinte. Activitatea de creditare a bancilor pentru locuinte are o constanta mult mai mare in timp fata de cea a bancilor clasice, intrucat baza de deponenti este mult mai stabila, fiind sustinuta si de prima acordate de stat.

"Si in Slovacia au fost discutii despre primele de la stat. Sunt corecte? Ar trebui sa fie platite? Au sens? Sunt prea mari, sunt prea mici? Atrage grupul potrivit de oameni, ar trebui sa existe limite? Toate aceste discutii au afectat evolutia bancilor, intrucat clientii sunt foarte sensibili. Dupa discutii si cativa ani, autoritatile au ajuns la concluzia ca sistemul este de succes. Sistemul si-a atins obiectivele in raport cu societatea", a afirmat David Marwan.

Potrivit acestuia, bancile pentru locuinte din Romania au nevoie de stabilitate, iar schimbarile ar trebui sa fie precedate de discutii cu bancile, pentru a identifica nivelul optim al primei pentru a se obtine cele mai bune rezultate.

"Predictibilitate si stabilitate. Din cate stiu despre sistemul romanesc, acesta este in principiu bine structurat iar legea este bine facuta, daca este urmat in acest mod, ar trebui sa fie bine. Se poate discuta orice, inclusiv cu cele doua banci (din Romania, n.r.), despre ce are sens. Daca vrei, ca stat sa incepi sa faci schimbari, ar trebui inceputa o discutie cu oamenii care lucreaza in sistem", a spus directorul operational al Prva Stavebna Sporitelna.

Potrivit acestuia statul trebuie sa decida, in urma acestor discutii, ce nivel al primei de stat este optim pentru a-si atinge obiectivele.

"Intrebarea legata de prima de la stat este daca face produsul suficient de interesant pentru a aduce clienti. Daca pentru asta iti trebuie 25%, atunci atat iti trebuie. Trebuie sa te intrebi daca vrei acest stalp al finantarii pentru locuinte, lucru pe care l-as recomanda. Este o intrebare la care trebuie sa raspunda autoritatile. Daca este atractiv cu mai putin, as recomanda sa se faca (modificarea, n.r.) inteligent, nu dramatic, si sa discute cu bancile despre cat considera ei ca este un nivel adecvat. Se pot pune de acord si asupra unui calendar pentru reducerea primei de stat. Ceea ce este daunator pentru sistem este daca se poarta o astfel de discute in fiecare an", a declarat David Marwan.

Romania: Obiectiile Curtii de Conturi, ce spune legea si care este practica europeana

Obiectiile Curtii de Conturi Ce spune legea (OUG 99/2006) Practica in alte tari din Europa acordarea nelegala a primelor unor clienti cu varsta sub 18 ani, parintii fiind reprezentanti legali

acordarea nelegala a primei de stat unor persoane varstnice (peste 65 de ani), contractele de economisire-creditare fiind doar o forma de economisire Art 311 (1) Fiecare client, persoana fizica cu cetatenia romana si cu domiciliul stabil in Romania, beneficiaza de o prima de stat pentru depunerile anuale efectuate in baza unui contract de economisire-creditare incheiat cu o banca de economisire si creditare in domeniul locativ. un copil poate deveni client indiferent de varsta, chair la cateva zile de la nastere (parintii fiind reprezentanti legali).

este o situatie comuna ca bunicii sa economiseasca pentru nepoti prin bancile pentru locuinte. In Cehia cel mai varstnic deponent are 107 ani.

mai multi membri ai aceleiasi familii pot avea astfel de contracte.

nimeni nu este obligat ca la incheierea perioadei de economisire sa ia creditul la care are dreptul.

Prima de la stat are rolul de a mentine baza de deponenti si de a permite bancilor sa dea credite cu dobanda fixa pe toata perioada imprumutului. acordarea primelor clientilor care au avut contracte de economisire-creditare, fara ca acestea sa justifice in toate cazurile utilizarea banilor retrasi in scop locativ.

In cazul contractelor de economisire-creditare cu perioada de economisire de minim 5 ani, reziliate sau repartizate dupa 5 ani, prima de stat a fost platita in mod nelegal clientilor, fara ca banca sa solicite si clientii sa dovedeasca ca suma economisita a fost folosita pentru activitati in scop locativ. Art 315 (1) Pentru a beneficia in mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minim 5 ani, fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite, si este obligatoriu ca inainte de expirarea termenului de economisire stabilit sa nuj se fi efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite. clientii isi pot retrage banii oricand, insa pierd prima daca ii retrag inainte de incheierea perioadei de economisire.

dupa incheierea acestei perioade pot retrage banii, inclusiv prima de la stat) fara a lua credit si fara sa li se ceara explicatii. Scopul primei de stat este de a ajuta la mentinerea unei baze stabile de deponenti.

Ce se intampla cu bancile pentru locuinte din Romania

In urma controalelor Curtii de Conturi efectuate la cele doua banci, Ministerul Dezvoltarii Regionale a cerut restituirea unor prime. Prejudiciul semnalat de Curtea de Conturi se ridica la 384 milioane de lei. Rapoartele Curtii, care au condus la o cvasiblocare a sistemului, au fost contestate in instanta, fiind in prezent suspendate in timp ce procesul se judeca pe fond. Procesul este in desfasurare, raportul Curtii de Conturi fiind contestat inclusiv de Ministerul Dezvoltarii Regionale, dar incertitudinile au determinat bancile sa nu mai primeasca deponenti noi.

Pentru functionarea sistemului de economisire-creditare este necesar un numar mare de deponenti, urmand ca doar o parte mai mica dintre cei care depun bani sa si ia un credit. In Slovacia, din 7 deponenti doar unul ia credit pentru locuinta (renovare, achizitie, constructie, etc), in timp ce restul isi pot retrage fara nicio restrictie sumele de bani economisite, inclusiv primele de la stat. In Cehia este nevoie ca 3-5 persoane sa economiseasca pentru ca unul (care de asemenea a economisit) sa ia credit.

In Romania, statul acorda o prima anuala de 25% din suma economisita anual de un deponent, dar nu mai mult de 250 de euro. Rapoartele Curtii de Conturi au blocat plata primei pentru 2015 si partial a primei pentru 2014. In plus, plata primei pentru anul trecut, care ar trebui sa aiba loc pana la inceputul lunii aprilie este incerta. In acest context, cele doua banci pentru locuinte nu mai primesc noi deponenti (intrucat nu stiu daca se va mai plati prima de catre stat) si acorda credite doar deponentilor care au acest drept.

In Parlament se afla un proiect de lege care precizeaza mai clar prevederile in cazul carora a ridicat obiectii Curtea de Conturi. Astfel, ar urma sa fie stipulat mai clar ca imprumutul la finalul perioadei de economisire ar urma sa reprezinte un drept si nu o obligatie, precum si ca nu exista limita de varsta.

Proiectul de lege a fost intarziat in contextul organizarii alegerilor, insa ar urma sa reintre in discutie in urmatoarele luni.