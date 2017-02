Printre masurile pregatite de Autoritatea de Supraveghere a Financiara (ASF) in acest an pentru stabilizarea piete de asigurari RCA se numara reorganizarea Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), a bazei de date CEDAM, dar si scheme de absorbtie a varfurilor de prime, prin intermediul unei societati de asigurari - sub managementul BAAR - care sa preia in asigurare clientii neasigurabili si refuzati de catre societatile de asigurari, din cauza frecventei ridicate a daunelor, asa cum este cazul unor transportatori.