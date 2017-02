Profitul net al Erste Group a crescut cu 31% in 2016, de la 968,2 milioane de euro la 1,26 miliarde de euro, ca urmare a provizioanelor mai mici pentru creditele neperformante, banca austriaca fiind pe cale sa dubleze dividendele, in pofida declinului din trimestrul al patrulea, transmite MarketWatch.

Cea mai mare banca din Austria in functie de capitalizarea de piata a propus un divident de 1 euro pe actiune pentru 2016, in crestere de la 50 de centi in 2015. Banca nu a platit dividente in 2014 din cauza costurilor mari ale creditelor neperformante din Europa Centrala si de Est, care au provocat o pierdere neta substantiala, informeaza News.ro.

In trimestrul al patrulea, profitul net a scazut cu 58%, peste asteptarile analistilor intervievati de Reuters, la numai 85,6 milioane de euro, de la 204 milioane de euro in urma cu un an. Declinul a fost provocat de costurile exceptionale provocate de modificarea unei taxe bancare. Banca nu a publicat date referitoare la evolutia veniturilor totale.

Veniturile nete din dobanzi, comisioane si din tranzactii au fost mai scazute comparativ cu anul 2015. Erste Bank a confirmat estimarea ca in cel mai bun caz veniturile vor stagna in 2017.

Grupul Erste este actionarul majoritar al Banca Comerciala Romana (BCR), cea mai mare banca din Romania dupa valoarea activelor, care a obtinut un profit net de 1,046 miliarde lei (233 milioane euro) in 2016, in crestere cu 14,5% fata de 2015, in conditiile in care rata creditelor neperformante a scazut la 11,8%, de la peste 20,2% in anul anterior, potrivit datelor publicate marti de banca.

