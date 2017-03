In lupta pe care o poarta atat Parlamentul cat si Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu stabilizarea pietei de asigurari RCA, mecanismul pietei libere a inceput sa cunoasca tot mai frecvent interferente. De la plafonarea tarifelor RCA, la impunerea unor preturi de referinta, despre care nu este clar cine la va calcula si pana la ideea de: luam de la bogati si dam la saraci, in sensul impartirii "echitabile", adica obligatorie, a clientilor cu frecventa mare de daune catre toti asiguratorii RCA, dupa cota de piata. Sistemul propus de ASF are insa un efect pervers: asiguratii RCA cu istoric negativ de daune vor beneficia de tarife reduse substantial, fata de cat ar trebui sa plateasca.

Intr-o piata libera a asigurarilor RCA tarifele de prima ar trebui stabilite in mod actuarial luand in calcul riscurile asumate pe anumite segmente de clienti si chiar individual, in functie de istoricul de daune al unui sofer. O prima de dumping pentru a atrage cota de piata pe RCA va rezulta in cele din urma in incapacitatea unui asigurator de a plati daunele potentiale asumate, care de regula se intind pe o perioada de mai multi ani, in conditiile in care foarte multe decizii cu privirel a valoarea despagubirii pe vatamari corporale si morale ajung la mana instantelor de judecata.

Aceasta practica in asigurari, bazata pe obligativitatea incheierii de RCA a populatiei, atrage efectul "bulgarelui de zapada", in sensul ca asiguratorul respectiv trebuie sa subscrie RCA mai mult si mai mult pentru a isi mentine capacitatea de plata a despagubirilor. Apar, de asemenea, intarzieri la plata frecvente si tot mai multe reclamatii la biroul pentru protectia consumatorului de la ASF. Aceasta a fost situatia, in mare, si in cazul companiilor falimentare Astra Asigurari si Carpatica Asig, care, asa cum evidentiat reprezentantul ASF, Paul Mitroi, intr-o conferinta recenta, au distorsionat perceptia asiguratilor RCA in ceea ce priveste pretul real al acestei asigurari.

Acum plafonarea tarifelor RCA se apropie de final, rezultata in urma protestelor de strada ale trasportatorilor, iar ASF are in plan alte masuri coercitive pentru "ingustarea" pietei libere, evidentiate chiar de catre videpresedintele ASF, Cornel Coca-Constantinescu, in dezbaterea pe noua Lege RCA din 14 martie anul curent de la sedinta Comisiei pentru buget, finante si banci din cadrul Camerei Deputatilor.

Sursa foto: Creativa Images / Shutterstock