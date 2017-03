BCR vrea sa angajeze in principal experti in retail si in private banking, manageri, analisti, auditori si programatori, pentru centrala si unitatile din Capitala, potrivit unui comunicat transmis de banca.

Banca Comerciala Romana (BCR) ofera, in cadrul Targului Angajatori de Top 2017, 120 de joburi si 100 de pozitii de internship. Targul se va desfasura intre 24 si 25 martie, la Sala Palatului din Bucuresti.

„Cele 120 de pozitii deschise la recrutare de BCR si puse la dispozitie la Targul Angajatori de Top se adreseaza potentialilor candidati cu studii superioare din Bucuresti, fiind promovate posturi din structura centrala a bancii, dar si din reteaua comerciala din Capitala”, se arata intr-un comunicat al bancii.

Pozitiile profesionale pentru care BCR cauta candidati sunt: partener Clienti Retail, partener Servicii Clienti, private Banker, manager Relatii Corporate, analist financiar, specialist de risc, auditor, programator, analist business intelligence.

„Pe langa pachetul de baza, aflat la standarde ce depasesc media industriei, noilor angajati ai bancii li se ofera, ulterior, o serie de programe de training si coaching, pentru integrare si continua dezvoltare profesionala”, se mentioneaza în comunicat.

Totodata, BCR vrea sa recruteze aproximativ 100 de interni, „in cel de-al 10-lea an de program dedicat de internship - Learn@BCR”, o pondere importanta avand aici pozitiile deschise in segmentul IT.

“Ne cautam mereu colegi noi. Oameni deschisi, proaspeti, talentati. Stim ca sunt acolo, doar trebuie descoperiti. Ca institutie de referinta in sistemul bancar din Romania, este de datoria noastra sa oferim permanent oportunitati de cariera tinerilor sau celor care isi cauta o pozitie profesionala buna. (...) In plus, dimensiunea BCR si apartenenta la Grupul Erste permit multe oportunitati de dezvoltare si crestere profesionala, dar si de mobilitate internationala”, a declarat directorul executiv Resurse Umane BCR, Andreea Voinea.

Sursa foto: joingate, Shutterstock