Adoptarea monenedei unice europene in Romania nu este un proiect abandonat, insa avem nevoie de eforturi sustinute pentru recuperarea decalajelor de dezvoltare fata de media Uniunii Europene, avand in vedere, pe langa problemele cu care se confrunta tara noastra, si contextul european este extrem de complicat in prezent. Aceasta este principala concluzie a unei dezateri organizata la Academia Romana cu privire la viitorul Romaniei in Uniunea Europea si in zona euro.

Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a explicat ca adoptarea euro fara o convergenta reala a economiei catre media europeana ar fi contraproductiva. El a reamintit faptul ca tara noastra indeplineste cele cinci criterii de convergenta nominala stabilite prin tratatul de la Maastricht inca din 2015, insa acest aspect nu mai este demult suficient.

“Este foarte important ca politicile economice sa asigure sustenabilitatea acestor criterii pe mai departe. Faptul ca acum stam bine, nu reprezinta o garantie ca si peste 1 -2 ani vom sta la fel de bine. (…) Dupa izbucnirea crizei se impune indeplinirea criteriilor pentru convergenta reala, insa nu accindental, nu in mod fortat si nu temporar”, a spus guvernatorul BNR.

Potrivit acestuia, daca in sfera convergentei nominale se impune pastrarea acesteia, in planul convergentei reale trebuie actionat pentru cresterea sa substantială, dar si sustenabila. "Insist pe ideea de sustenabilitate, intrucat nu conteaza doar “cat de repede cresti”, ci si “cum cresti”. Fortarea si trenarea convergentei sunt deopotriva nocive, iar a crede ca se poate realiza convergenta prin arderea etapelor este o iluzie periculoasa", a adaugat oficialul BNR.

Bucuresti-Ilfov, la nivelul de dezvoltare din zona Berlinului

Isarescu a atras, din nou, atentia asupra faptului ca decalajele de dezvoltare dintre regiunile tarii s-au adancit in ultimii ani, iar in unele zone sarace situatia s-a “cronicizat”.

“Decalajele dintre zonele Romaniei s-au adancit in timp. Au aparut poli de competitivitate si zone in care saracia s-a adancit. In zona Bucuresti-Ilfov PIB-ul pe locuitor a depasit media UE, ajungand la nivelul zonei Berlinului. Sunt insa regiuni, cum ar fi cele din sud si est care sunt printre cele mai sarace din UE. Din pacate, lipsa infrastructurii actioneaza in sensul adancirii acestor diferente”, a mai spus Isarescu.

In opinia sa, aderarea Romaniei la UE are, la zece ani, un bilant pozitiv, pentru ca a reprezentat un catalizator pentru investitii si atragerea de fonduri europene.

In acest context, guvernatorul BNR a citat o analiza a Fondului Monetar International potrivit careia economia Romaniei ar putea creste, in mod sustenabil, cu 4,5% pe an, sau chiar mai mult, daca se maximizeaza absorbtia fondurilor europene.

Referitor la momentul oportun pentru adoptarea euro, guvernatorul BNR a spus ca acesta trebuie sa tina cont si de ceea ce se intampla in zona euro.

De ce ce nu putem adopta euro imediat?

Daniel Daianu, membru in Consiliul de Administratie al BNR a prezentat un studiu din care reiese ca, la nivelul de crestere economica inregistrat in perioada 2010 – 2015, Romania ar avea nevoie de 13 ani pentru a ajunge la un grad de convergenta (PIB/locuitor) de 75% din media UE, nivel considerat adecvat pentru o aderare de succes a euro.

”Daca Romania ar creste economic in mod sustenabil, in medie cu 5% pe an, ar putea ajunge din urma media UE in 18 ani. Nivelul de 75% din media UE ar putea fi atins in 9 ani, adica in 2024”, a subliniat Daianu.

Insa, pe langa problemele structurale cu care se confrunta Romania, cum ar fi infrastructura deficitara, veniturile fiscale extrem de mici, gradul redus de competitivitate a economiei, mai exista si probleme de mentalitate care scot in evidenta o “abordare simplista, daca nu chiar infantila in discutiile cu privire la problematica pe care o implica adoptarea euro”. Cele mai des intalnite abordari sun de genul “odata intrati in zona euro, totul se rezolva de la sine", iar cum functioneaza zona euro intereseaza foarte putin, subliniaza oficialul BNR.

“Viata ne-a aratat ca nu se rezolva de la sine (…) Daca Romania ar intra acum, sa spunem in sase luni de zile, noi am fi la periferie si nu doar in privinta PIB pe locuitor, dar si in ceea ce priveste incompatibilitatea structurala. (…) Este cale lunga inca pana la convergenta structurala, care sa indreptateasca dorinta noastra de aderare la euro, astfel incat acest pas sa poata fi facut cu inima impacata ca, pe viitor, nu va produce necazuri mari”, a mai spus Daianu.

Pana atunci, insa, Dainau sustine ca Romania trebuie sa isi rezolve problemele structurale, printre cele mai importante fiind si evaziunea fiscala, unul dintre principalele motive ale unui nivel foarte scazut al veniturilor fiscale, respectiv 26% din PIB in 2016.

Pe de alta parte, oficialul BNR a precizat ca si zona euro are problemele ei institutionale pe care trebuie sa le rezolve.

“Lucrurile nu merg bine in zona euro, cu atat mai mult trebuie sa fim bine pregatiti”, a adaugat Daniel Daianu.

Sursa foto: Agerpres foto