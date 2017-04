Fondul de Garantare a Asiguratilor a anuntat, joi, ca a aprobat, pana la 31 martie 2017, 39.642 cereri de plata ale creditorilor celor trei asiguratori aflati in faliment Astra, Forte Asigurari si Carpatica Asig, si a efectuat plati in valoare de 177 milioane lei.

Suma totala avizata de Fondul de Garantare a Asiguratilor, pentru Astra, Forte Asigurari si Carpatica Asig, este de 188,7 milioane lei, potrivit News.ro.

In cazul Astra, potentialii creditori au depus, pana la 31 martie 2017, 62.344 cereri de plata. Dintre acestea, comisia speciala a FGA a avizat 38.500 de cereri de plata, in valoare de 183,3 milioane lei. In cazul Forte Asigurari, comisia a avizat 616 cereri de plata, in valoare de 2,992 milioane lei, fiind receptionate in total 1206 cereri de plata. Potentialii creditori de asigurare ai Carpatica Asig au depus la FGA, pana la 31 martie, 17.660 cereri de plata. Comisia a avizat 526 cereri de plata, in valoare de 2,379 milioane lei.

”Platile catre creditorii de asigurari ai Carpatica Asig au fost initiate in a doua jumatate a lunii martie 2017, respectiv dupa ramanerea definitiva, prin neapelare, a hotararii nr.132/16.02.2017, privind deschiderea procedurii de faliment impotriva societatii Carpatica Asig”, se arata in comunicat.

FGA este in drept sa efectueze plati doar catre petentii care au depus cereri de plata si care au dosarele complete. Plata despagubirilor se va face in limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor al unui asigurator in faliment.

Un membru neexecutiv al consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Albin Biro, a declarat, in luna martie, ca FGA este aproape sa plateasca un miliard de lei pentru a acoperi daunele din sectorul asigurarilor pentru ca unii asiguratori au practicat mult timp tarife de ”bun simt” pe piata RCA, iar aceasta practica a dus la falimentele companiilor Astra si Carpatica.

Sursa foto: Africa Studio/Shutterstock