Facilitatile fiscale acordate de stat pentru activitatile de cercetare-dezvoltare (R&D) sunt benefice companiilor din domeniu, dar este foarte important ca aceste masuri sa fie mentinute pe termen lung, sustin specialistii EY Romania. In opinia lor, legislatia, desi mai are nevoie de imbunatatiri, este destul de clara, astfel incat investitorii sa nu intampine probleme in cazul unor controale ale ANAF cu privire la incadrarea cheltuielilor pentru care au obtinut facilitatile.