Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern elaborat de Ministerul Finantelor Publice, “presedintele Consiliului de Administratie nu poate fi si director general”.

In proiect se mentioneaza faptul ca separarea functiilor este necesara pentru a se respecta prevederile Ordonantei 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In prezent, institutia este condusa de un presedinte-director general, post ocupat de Dumitru Nancu.

Cati beneficiari noi vor aduce schimbarile anuntate?

Totodata, autoritatile modifica actul constitutiv, printre altele, pentru a permite FNGCIMM sa se implice in accesarea de fonduri europene, astfel incat sa isi suplimenteze capacitatea de a acorda credite sau garantii.

“Aceste oportunitati inseamna, la acest moment, posibilitatea acordarii de credite cu dobanzi mult mai reduse fata de cele practicate pe piata in valoare de circa 280 de milioane de euro precum si acordarea de garantii de pana la 178 de milioane de euro care sa asigure un acces facil la finantare in special acelor beneficiari care implementeaza proiecte de investitii finantate din fonduri europene”, se mentioneaza in nota de fundamentare a actului normativ.

Aceste modificari vor genera, potrivit initiatorilor, cresterea numarului de credite acordate si a valorii acestora, reducerea costurilor de creditare, reducerea cerintelor de garantii colaterale, cresterea numarului de IMM-uri care primesc sprijin etc.

Se estimeaza, astfel, ca circa 3.000 de IMM-uri vor accesa, anual, pentru prima data garantia Fondului in urmatorii ani. Mai mult de jumatate dintre acestea vor infiinta aproape 12.000 de locuri de munca in trei ani de la accesarea garantiei, 2.500 dintre acestea datorandu-se exclusiv accesarii garantiei FNGCIMM.

Sursa foto: Shutterstock