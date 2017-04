Banca Transilvania a inregistrat in primul trimestru un profit net de 246 milioane lei, in crestere cu 7,6%, de la 228,5 milioane lei in T1 2016, in contextul in care a acordat circa 36.000 de credite si creditarea a crescut cu 3% pe toate liniile de afaceri, potrivit rezultatelor financiare publicate astazi de banca.