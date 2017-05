Romanii se declara dispusi sa acceseze la distanta produse financiar-bancare, insa, in acelasi timp, prefera interactiunea unama cu banca. In acelasi timp, reprezentantii bancilor sunt de parere ca serviciile bancare trebuie adaptate cerintelor clientilor. Inovatiile tehnologice si progresul societatii nu pot ignora piata bancara, asa ca digitalizarea este inevitabila. Am discutat despre toate aceste transformari si despre reperele pietei bancare, in contextul digitalizarii, la conferinta Future Banking, organizata de wall-street.ro.