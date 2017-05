ING Bank Romania a inregistrat in primul trimestru din 2017 un profit brut de 120 milioane de lei (circa 26,5 milioane euro), in crestere cu 22% fata de nivelul din aceeasi perioada a anului trecut, pe fondul majorarii portofoliului de credite cu 28% in ultimul an, la 18,5 miliarde de lei, a anuntat, joi, banca.