Banca Nationala a Romaniei (BNR) a identificat in cel mai recent raport 5 riscuri asupra stabilitatii financiare, in scadere de la opt in raportul din aprilie 2016. In acelasi timp, riscul sever reprezentat anul trecut de cadrul legislativ incert din domeniul financiar-bancar s-a redus la nivel moderat, dar a aparut un nou risc, cel legat de cresterea preturilor pe piata imobiliara.

In Raportul din mai 2017, BNR mentioneaza in mod expres ca nu se manifesta riscuri sistemice severe, iar cel mai mare risc, considerat ridicat, este cel al deteriorarii rapide a increderii investitorilor in economiile emrgente.

Referitor la riscul nou aparut, cel de crestere a preturilor pe piata imobiliara, reprezentantii BNR sustin ca este de intensitate redusa, insa in crestere. Viceguvernatorul BNR, Liviu Voinea, a declarat, in cadrul conferintei de prezentare a raportului, ca preturile locuintelor din Romania au crescut, in ultimul an, cu 7%, peste valoarea de semnal stabilita de Comisia Europeana, de 6%.

Cat de periculoasa este cresterea preturilor la imobiliare?

Sursa foto: Agerpres Foto