Conducerea Fondului Monetar International (FMI) recomanda Executivului de la Bucuresti sa reorienteze politicile economice dinspre sustinerea consumului catre stimularea investitiilor, sa ia masuri pentru a reduce deficitul bugetar la 1,5% din produsul intern brut (PIB) in 2020. In acelasi timp, Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar trebui sa ia in calcul ingustarea coridorul dintre dobanzile la facilitatile de credit si de depozit din jurul dobanzii de politica monetara, inainte de majorarea ratei dobanzii.

Boardul directorilor FMI a aprobat o evaluare ex post a acordului cu Romania incheiat in septembrie 2013 si nefinalizat, considerand ca lectiile acordului pot fi folosite pentru modelarea viitoarelor programe ale institutiei.

"Directorii considera ca evaluarea ex post privind Romania a oferit unele lectii potential utile pentru crearea viitoarelor programe ale Fondului", arata raportul publicat joi de FMI, conform News.ro.

Totodata, conducerea FMI a facut cateva constatari asupra motivelor pentru care acordul nu a fost finalizat.

"Directorii au notat ca, desi obiectivele politicilor din cadrul programului au fost potrivite in mare masura, iar unele progrese au fost realizate, pasii inapoi in reformele structurale cheie si ingrijorarile legate de calitatea masurilor fiscale au impiedicat finalizarea programului", noteaza raportul.

Deficitul recomandat de FMI: 1,5% din PIB in 2020

De asemenea, deteriorarea recenta a politicilor fiscale si reducerea ritmului reformelor structurale ar putea ameninta castigurile anterioare, mai spun expertii FMI.

Acestia considera ca este nevoie si de masuri pentru reducerea deficitului bugetar, in conditiile in care estimeaza ca, fara aceste masuri, deficitul bugetar va atinge 3,7% din PIB in acest an.

“Directorii au notat ca legea unitara a salarizarii si viitoare scaderi de taxe reprezinta riscuri la adresa echilibrului bugetar. Ei au cerut fixarea unei tinte de deficit pe termen mediu de 1,5% din PIB pentru a proteja rezervele si pentru a reduce gradual datoria publica", se mentioneaza in document.

In plus, conducerea FMI solicita, din nou, reluarea reformelor structurale in Romania, mai ales reforma companiilor de stat si numirea de manageri profesionisti.