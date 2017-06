Doar jumatate dintre firmele nou infiintate in Romania supravietuiesc mai mult de cinci ani, iar dintre acestea 85% au zero sau un angajat. Insa cu adevarat performante dupa cinci ani de la infiintare sunt doar doua firme din 1.000. Domeniile in care rata de supravietuire este peste media nationala sunt industria alimentara si cea a bauturilor, fabricarea lemnului si produse din lemn si agricultura.

Informatiile au fost prezentate de economistul-sef al Coface Romania, Iancu Guda, in cadrul emisiunii “Profesionistii in Banking”, difuzata pe wall-street.ro.

“Jumatate dintre firmele nou infiintate supravietuiesc dupa 5 ani si, dintre acestea, 85% au zero sau un angajat. Deci avem de-a face mai degraba cu optimizari fiscale sau autogospodarire, nu cu companii serioase. Daca este sa mergem cascadat pe procentul companiilor de succes, cu adevarat start-up-uri inspirationale, din 1.000 de companii nou infiintate, care mai supravietuiesc dupa cinci ani, au peste un milion de euro cifra de afaceri, arata bine din punct de vedere al indicatorilor financiari, sunt romanesti, nu fac parte dintr-un grup de alte companii, avem doar doua!!! Deci din 1.000 de companii noi, doar doua indeplinesc simultan aceste conditii. Cred ca ar trebui promovate mai mult si invatat tot ce se poate din povestile lor”, a explicat Guda.

In ce domenii rata de supravietuire a firmelor dupa 5 ani este mai mare de 50%?

Referitor la firmele care doar supravietuiesc mai mult de cinci ani, media la nivel national este de 50%, insa sunt cateva sectoare in care procentul este mai mare.

“Vorbesc despre industria alimentara si cea a bauturilor, industria fabricarii lemnului si produse din lemn si agricultura. Aceste trei sectoare inregistreaza o rata de supravietuire de 65%. Deci doua din trei companii, fata de media nationala de una din doua, supravietuiesc peste cinci ani. Am spus supravietuiesc, nu performeaza! Iata ca faptul ca mancam, bem si ne imbracam, creste PIB-ul cu cifre record in Uniuea Europeana, se resimte si la aceste companii, cel putin nominal si pe termen scurt – mediu. Ramane de vazut daca nu este vorba, de fapt, de un bumerang si vor avea de suferit ulterior”, a subliniat Iancu Guda.

In privinta companiilor din domeniul fabricarii lemnului, reprezentantul Coface considera ca rata de supravietuire mai ridicata nu reprezinta, in sine, un avantaj pentru Romania.

“Pe industria fabricarii lemnului nu as spune ca este o mandrie, pentru ca, din pacate, aceste companii, cu preponderenta, declara ca au ca si obiect de activitate fabricarea lemnului, dar de fapt ele doar proceseaza: taie lemnul din padure, il exporta si importam mobila. Pentru Romania, ca mediu inconjurator, nu este deloc bine. In plus, nu este nici profitabil: vindem ieftin, importam scump, valoarea adaugata se face in Italia, Germania... si cream locuri de munca acolo. Deci copacii nostri taiati aduc valoare adaugata negativa, pe net. Dupa ce ca ii pierdem, importam si un deficit net pe acest canal”, a mai spus Guda.

In agricultura, activele "te leaga de glie"

In agricultura, rata ridicata de supravieturire este legata de natura activelor in care trebuie sa investesti pentru un business in domeniu.

“Cand cumperi un teren si cultivi cereale, vrei sa fii acolo pe termen lung. Inclusiv natura activelor in care investesti, adica terenul pe care il cumperi sau il asumi in arenda, de regula pentru o perioada lunga de timp, de cinci zece ani, te leaga de glie. Cred ca mai degraba asa se explica rata de supravietuire mai ridicata in domeniu”, a precizat reprezentantul Coface.

La polul opus, cu o rata de supravietuire de 30 – 33%, se afla companiile din fabricarea produselor textile, transporturi si constructii.

“Sunt sectoare in care barierele de intrare si de iesire sunt destul de reduse. De exemplu, in transporturi, cumperi o duba si te apuci de transport. In constructii, pe reparatii si mentenanta, doi mesteri care incep un business. In textile, la fel, investitia initiala nu este foarte mare”, a explicat Iancu Guda.